Koh-Lanta 2021 : Gabin, blessé, a dû abandonner : "J'avais une fissure au ligament poplité" (EXCLU)

Après les départs de Sylviane, Marie, Elodie puis Candice la semaine passée, ce n'est pas un mais deux nouveaux candidats qui ont quitté l'aventure à l'issue du dernier épisode de Koh-Lanta, Les Armes Secrètes diffusé vendredi 9 avril 2021. En effet, Aurélien, le capitaine des Jaunes, s'est fait trahir par son équipe et Gabin, des Rouges, a été contraint d'abandonner pour raisons médicales. Lors d'une interview pour Purepeople.com, il fait le point sur son parcours.

Vous quittez l'aventure sur décision médicale... Que s'est-il passé ?

Ça remonte au tout premier épisode, à un moment on me voit trébucher lors de la première épreuve. Je pars direct dans l'eau et j'ai un mauvais appui et je me fais une hyper extension de la jambe, ce qui claque mon genou. Le ligament poplité est touché et je laisse courir. On a tout le temps des douleurs quand on fait du sport, je pensais que ce n'était pas vraiment grave. Malheureusement, la dernière épreuve où je participe, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé, mais j'ai dû taper mon genou quelque part et ça a réveillé la douleur qui s'est amplifiée.

Comment avez-vous été pris en charge ? Quels examens complémentaires avez-vous fait ?

J'ai passé une radio et du coup on a pu voir que j'avais une fissure au ligament poplité. Je savais que c'était fini.

Est-ce une grosse déception ?

Pas forcément parce que j'ai réussi à relativiser en me disant que j'ai déjà eu la chance de vivre cette aventure, j'ai eu la chance d'avoir un confort exceptionnel. Je ressens un peu de déception parce que je me sentais bien pour la suite mais quand même je suis très satisfait de mon parcours.

Vous êtes sportif, avez-vous déjà souffert de blessures au genou ?

Oui j'ai déjà eu une opération au genou mais ça s'est bien remis donc ça n'a rien à voir avec ça. Je connaissais le processus, je savais très bien ce qu'il en était par rapport à la douleur c'est pour ça que je ne me suis pas fait d'espoir en partant du camp, je savais que ça ne sentait pas bon pour moi.

En quittant le jeu sur décision médicale, vous saviez que Magali revenait. Que pensez-vous de cette aventurière, très souvent sur la sellette chez les rouges ?

Elle était sur la sellette pour de mauvaises raisons. Sportivement, elle montrait qu'elle avait sa place dans l'aventure et sur le camp elle était active.

Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe rouge ?

Je m'entendais avec tout le monde donc pour moi elle était cool mais ce n'était pas le cas de tout le monde, il y a des clans qui se sont créés. Pour moi il y avait beaucoup de cohésion au début mais à force d'avancer et de perdre, forcément, ça éclate un peu plus.

Que pensez-vous du comportement de Candice, éliminée par l'équipe parce que jugée "trop envahissante", "pas intégrée" ?

Il faut qu'on mette de l'eau dans notre vin quand on vit une aventure comme celle-là. On vit en communauté donc on doit faire avec les qualités et les défauts de chacun. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai voté contre Candice. Sur les dernières épreuves sportives c'était la personne que je trouvais la moins méritante. C'était par rapport à ça, pas par rapport à son comportement.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

L'attente ! Au début, on était très pris pour faire la cabane, chercher du bois, faire le feu... et en fait au bout d'un moment, on remarque qu'on a été trop efficace, façon de parler, mais on avait un confort pas trop mal pour une île déserte. Donc c'était vraiment l'attente entre les épreuves, la journée était très très longue.

Après de longs jours en mode survie, le lit, la nourriture manquent. Quel a été votre premier geste au retour ?

J'ai essayé de manger mais j'avais tellement envie de pleins de choses et l'estomac est tellement petit qu'on mange très peu et on n'y arrive pas. Pour le sommeil c'est pareil, on est en décalage horaire, je m'endormais à 4h du matin et je me réveillais à 7h puis je dormais toute la journée. L'acclimatation à la vie de tous les jours est très difficile.

Combien de kilos avez-vous perdu ?

J'ai perdu à peu près 7 kilos et forcément on en reprend en rentrant. Un peu trop mais c'est le problème de vouloir manger un peu de tout. Mais ça va j'ai réussi à reperdre l'excès.

Participer à Koh-Lanta chamboule une vie. Certains se séparent de leur conjoint, d'autres changent de boulot... En quoi l'aventure a changé votre quotidien ?

Forcément, on rentre tous changés, on sort de notre zone de confort, on en ressort grandi. Après, par rapport à notre quotidien, avec la Covid, c'est compliqué de se projeter. J'aimerais beaucoup plus faire des expéditions, découvrir des façons de vivre différentes...

Sur les réseaux sociaux, vous n'avez que des fans ! Et surtout beaucoup d'admiratrices... Comment le vivez-vous ?

Quand on voit le nombre d'abonnés qui grimpe, j'ai toujours du mal à me dire que c'est pour moi, j'ai juste fait une aventure sur une île déserte, j'ai fait du sport. Je n'ai pas sauvé le monde. Mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour les gens qui me suivent, c'est cool mais je ne réalise pas tellement.

La question que beaucoup se posent... En couple ou célibataire ?

Je resterai mystérieux sur le sujet (rires).

