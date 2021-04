Candice (Koh-Lanta 2021) éliminée et trahie : "Je ne cautionne pas cette manière de faire"

Après Sylviane, Marie et Elodie, c'est encore une femme qui quitte Koh-Lanta, Les Armes secrètes. À l'issue de l'épisode diffusé sur TF1 vendredi 2 avril 2021, c'est Candice qui est éliminée. Pour Purepeople.com, l'instructrice en survie de 25 ans se livre sur son aventure. La trahison de ses camarades Laure et Maxine, sa relation compliquée avec ses camarades de l'équipe rouge, les critiques sur son comportement... La jeune Candice s'explique.

Que ressentez-vous lorsque vous êtes éliminée ?

Forcément, je suis un petit peu déçue. Je n'avais pas du tout atteint mes objectifs, j'avais l'intention d'aller beaucoup plus loin. Je suis sortie avec un gros sentiment d'inachevé. Et puis je suis aussi déçue de la stratégie dont j'ai été victime. Surtout de ne pas avoir eu confiance en mes intuitions. C'était trop beau pour être vrai... J'avais un doute. Compte tenu des jours précédents, je savais que j'étais menacée. Mais j'avais envie de laisser le bénéfice du doute à mes camarades. Je me suis dit que si je jouais mon collier et que personne ne votait contre moi, je me tirais une balle dans le pied. C'était un gros dilemme. Et puis c'est dans mon caractère aussi : je suis quelqu'un de très gentil, j'ai toujours foi en l'être humain. Donc j'avais envie de leur faire confiance. C'est le jeu...

Comprenez-vous leurs critiques, ceux qui vous trouvent "trop envahissante", "pas intégrée" ?

Je ne suis pas atterrée parce que le temps est passé. Ma sentence, je l'accepte. Les arguments, je les comprends plus ou moins. J'ai vraiment fait très très attention à la manière dont je pouvais apporter mes connaissances en survie dès le départ. Mais c'est vrai qu'on était dans une équipe où le niveau en survie était déjà assez élevé, et les garçons avaient peut-être envie de tester leurs connaissances, la manière dont ils avaient pu s'entraîner. Je suis arrivée sans m'en rendre compte en leur apportant un truc tout prêt en main. Et je pense que ça les a un peu frustrés parce qu'ils n'ont pas pu se tester. Après, je n'ai jamais rien imposé ! C'était vraiment de la suggestion. Je suis la plus jeune aussi, ça doit jouer...

Qu'avez-vous à dire à Laure et Maxine, qui vous ont trahie ?

Ça fait partie de Koh-Lanta, qui reste un jeu. Et qui dit jeu dit stratégie. Après, il y a forcément différents types de stratégies. Ça reste très subjectif, chacun en a sa propre vision. Pour moi, on peut faire de la stratégie sans avoir à mentir et trahir les gens. C'est un peu loin de mes valeurs, j'aurais été incapable de faire ça. Mais je respecte cette stratégie, ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'émission. Je suis juste déçue que ça tombe sur moi, et j'aurais été déçue aussi si c'était arrivé à quelqu'un d'autre car je ne cautionne pas cette manière de faire. Encore une fois, c'est le jeu !

Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe rouge ?

Les premiers jours, tout se passait très bien. D'un point de vue survie, on était au top. On a remporté les premières épreuves. Et dès notre première défaite, des tensions sont apparues. Et c'est logique : lorsqu'il faut éliminer les gens, on doit avoir des raisons pour le faire. Des petits détails prennent alors de l'importance. Moi, j'ai eu du mal à m'intégrer dans cette équipe. Avec les garçons, il y a eu des petites tensions dès le début. Avec les filles, ça allait bien mais quand Marie est partie on était un trio avec Maxine et Laure. Et les trio c'est toujours compliqué, c'est comme ça. Mais c'était assez pesant à vivre. J'ai essayé de donner mon maximum à tout le monde. Je suis entière et honnête, je n'ai jamais rien fait de mal.

Sur les réseaux sociaux, on estime que vous pleurez beaucoup... Qu'avez-vous à répondre ?

En visionnant les images, j'ai envoyé des messages à des amis pour leur demander si je suis comme ça au quotidien. Ils m'ont tous dit que non, même ma famille et mon mari ne comprennent pas ! Tout était tellement fort que j'ai fini par craquer. Mon manque d'intégration, le fait qu'on me reproche des choses que j'essaye d'apporter avec le plus de bienveillance possible, le départ de mon binôme Marie... C'était beaucoup. Mais même mes coéquipiers ont été surpris de voir les épisodes. Ils ne se rendaient pas forcément compte de la détresse dans laquelle j'étais. A part face à Teheiura, où j'ai lâché des larmes de joie, je n'ai jamais pleuré devant eux. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois dans cet état. Aussi, les téléspectateurs ne se rendent pas compte de la pression de l'aventure, on reste des êtres humains. On peut tous craquer un jour, même moi qui suis toujours super optimiste. Pas de chance pour moi, c'est arrivé devant des millions de téléspectateurs.

D'autres pensent que vos remarques sont bonnes et que si vous agacez c'est uniquement parce que vous êtes une femme qui en sait plus que les autres... Qu'en pensez-vous ?

Dans l'inconscient collectif, quand on pense à la survie, ce sont des hommes. C'est très rarement une femme qui vient à l'esprit. J'étais aussi la plus jeune, la plus petite en taille, je me suis retrouvée cheffe... Ça fait beaucoup de choses à gérer. La survie, c'est réservé aux hommes dans l'inconscient collectif. Le fait qu'une petite nana de 25 ans arrive, ça peut un peu frustrer. Je le vois dans mes stages de survie, et je trouve ça grisant de prouver que je me débrouille bien. Mais dans un jeu comme Koh-Lanta, ce ne sont pas des stagiaires avec moi mais des concurrents.

À l'écran, on ne voit pas forcément tout ce qu'il se passe... Qu'est-ce qui vous a vexé et que l'on n'a pas vu ?

Il n'y a vraiment de truc caché qui explique mon mal-être. C'est surtout sur la longueur, tout est pesant. Avoir non stop des regards fuyants, quand je m'approchais de quelqu'un pour faire copain-copain la personne partait ou alors je me prenais des vents incroyables... Je me disais que ce n'était pas grave, mais seule en forêt je décompressais en pleurant. Dans une aventure humaine comme Koh-Lanta, je ne m'attendais pas à être isolée si vite. Surtout que j'ai apporté le plus de choses possibles à tout le monde. J'étais vachement active sur le camp, pas à la ramasse sur les épreuves... Je trouve que je ne méritais pas cet isolement.

Que pensez-vous du comportement de Mathieu de l'équipe jaune, impulsif et colérique assumé ?

Comme vous dites, c'est quelqu'un qui s'assume et qui assume ce qu'il dit. Il est entier, honnête et ça se voit à l'écran. Il me fait bien rire ! Mais j'avoue que je n'aurais pas toujours aimé être dans la même équipe que lui (rires) ! Plus sérieusement, il est très gentil mais sanguin. Du coup, quand quelque chose lui passe par la tête, il le dit tel quel. Il ne réfléchit pas et ne tempère pas ses propos. Sa réaction sur la première épreuve, je la comprends. Après, nous on savait qu'Elodie était debout sur ses deux jambes... Encore une fois, dans Koh-Lanta, les émotions sont démultipliées donc je n'en veux pas à Mathieu.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Sans hésiter, le plus dur est pour moi les autres ! Je ne peux pas me plaindre de la fatigue : je faisais de très bonnes nuits, même meilleures que chez moi ! Niveau nourriture, on mangeait quand même vachement bien. De part mon métier, j'ai l'habitude d'avoir des moments de carence, je peux gérer la faim sans problème. Pareil pour l'éloignement, je pars souvent pendant un mois ou deux sans donner de mes nouvelles. Donc ma difficulté, c'était de m'intégrer. Je suis très très sociable, je ne m'attendais pas à me retrouver dans cette situation.

Quel a été votre premier geste au retour ?

Je suis arrivée chez moi et j'ai pris une douche déjà car le retour est assez long ! Puis je suis allée faire de la via ferrata [NDLR : activité sportive à mi-chemin entre la randonnée et l'escalade]. J'ai dit à mon mari, sur un coup de tête : "Allez, viens on fait ça !" J'avais soif de sport après Koh-Lanta, j'avais un gros sentiment d'inachevé. Je suis quelqu'un de sportive et compétitrice. Donc partir plus tôt que prévu, ça m'a énormément frustrée. J'avais besoin de me défouler ! Surtout que j'étais encore bien en forme.

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis ?

Koh-Lanta, ça m'a permis de faire une belle introspection sur moi, sur ma relation avec les autres. Je le savais déjà, mais j'ai tendance à faire trop confiance à tout le monde. Malheureusement, ça m'a joué des tours dans le jeu. D'un point de vue pédagogique, l'émission m'apporte aussi. Je suis aussi reconnaissante de la chance que j'ai eu de pouvoir voyager dans un contexte sanitaire assez compliqué, et franchement c'est assez extraordinaire. Rencontrer Teheiura et son père, c'était aussi super chouette. Je garde de bons rapports avec Marie et Frédéric, de qui je suis proche même si ça n'était pas le cas pendant le jeu.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.