Koh-Lanta : Un candidat attaqué au cutter par "un fou" avec son enfant, son récit effroyable

Plus que quelques petites semaines avant le lancement de Koh-Lanta : le feu sacré, 24ème saison du célèbre jeu d'aventure de TF1 ! Avant de rentrer dans le vif du sujet, la première chaîne a commencé à dévoiler certains portraits des nouveaux candidats. C'est le cas de Quentin, jeune charpentier de 26 ans originaire de Moselle. Mais Quentin a surtout été remarqué pour son histoire atypique...

Face caméra, le jeune homme se décrit lui-même comme un "survivant". Il faut dire qu'il a échappé plusieurs fois à la mort, comme il l'explique au cours de son portrait. "J'ai toujours été en avance sur les autres. À 16 ans j'ai commencé à travailler. J'ai pris mon premier appartement à 17 ans, j'ai acheté quand j'avais presque 19 ans et je suis devenu papa à 23 ans !", a-t-il d'abord dévoilé. En effet, on le voit tenir dans ses bras une petite fille solaire répondant au doux nom de Sasha. Mais ce qui a fait de lui l'homme qu'il est aujourd'hui, ce sont deux expériences terribles. "À 19 ans j'ai eu un accident de moto et j'ai été placé deux semaines dans le coma. Puis, en 2020, j'ai été victime d'une agression", a-t-il expliqué aux téléspectateurs.

Un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre

Une agression inattendue et loin d'être anodine puisqu'elle a failli lui coûter la vie ! "Pendant que je déposais ma fille chez sa nourrice, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Je suis un survivant...", a-t-il lâché le sourire aux lèvres. Revenu de loin, Quentin désire maintenant croquer la vie à pleines dents et cela passe par sa participation au célèbre jeu d'aventure. Un rêve de longue date pour ce jeune homme qui souhaite aussi rendre sa petite famille fière de lui. "Avec Koh-Lanta je rendre fière Sasha. Je veux lui prouver qu'on peut se relever de tout et qu'on peut faire de belles choses dans la vie", a-t-il conclu. Nul doute que sa famille est déjà très fière de lui !

Dans un peu plus de deux semaines, Quentin retrouvera donc Julie, Martin, Rudy, Emin, Héléna, Tania, Nicolas, Christine, Benjamin, Gilles, Laura, Esteban, Alexandre, Elodie, Grace, Clémence, Anne-Sophie, Frédéric et Célia pour une aventure haute en couleurs !