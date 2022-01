Koh-Lanta : Un chanteur inscrit au casting... "Je suis tout à fait sérieux !"

La dernière saison de Koh-Lanta, baptisée La Légende et célébrant le vingtième anniversaire du jeu de TF1, s'est achevée sans gagnant en décembre 2021. Laurent et Claude étaient les deux finalistes, mais en raison des tricheries survenues durant le tournage, la production a pris la décision d'invalider les votes des membres du jury final. Et alors que la finale était enregistrée à Paris, les images de la prochaine édition de Koh-Lanta étaient déjà en boîte. Chaque année, ils sont nombreux à tenter d'intégrer le casting du jeu d'aventure. Et il n'y a pas que des anonymes qui tentent leur chance !

Après Hugo Philip, mannequin et mari de l'ancienne candidate de télé-réalité Caroline Receveur, voilà une autre personnalité qui tente sa chance. Il s'agit de Gérald Genty, chanteur de pop à l'humour piquant. En 2014, Benoit Poelvoorde participe à son album Manège éternel et il s'est fait une place dans le Guiness Book des Records. En 2015, il est devenu le détenteur du record mondial du plus grand nombre de concerts en 12h : 37 concerts réalisés à Bruxelles ! Mais malgré son talent, le succès n'est pas à la hauteur de ses espérances. Auprès de nos confrères de La Dépêche, il raconte avoir envoyé sa candidature pour une raison bien précise. "Pour réussir à toucher un grand public, il faut passer à la télé, estime-t-il. Il faut être sur les plateaux des grands talk-shows... qui vous demandent d'avoir l'expérience des émissions de talk-show ! Finalement, je me suis inscrit à Koh Lanta – si, si, je suis tout à fait sérieux !"

Impossible pour l'heure de savoir si Gérald Genty s'envolera pour le tournage de la prochaine saison de Koh-Lanta avec Denis Brogniart et quelques autres apprentis Robinson. En effet, l'artiste de 47 ans ne donne pas plus d'indice sur les étapes de casting passées ou non. Alors en attendant de le voir, peut-être, se dépasser sur les épreuves sportives et aller à la pêche aux crabes, Gérald Genty se fait connaître guitare à la main. Ce mardi 15 janvier 2022, il se produit au festival Détours de chant à Toulouse. L'occasion pour le chanteur de présenter les titres de son prochain album enregistré en mars dernier. "Nous avons choisi pour ce disque de mettre les musiciens en avant et de prolonger certains thèmes déjà présents sur mon précédent album, Là-Haut : l'hôpital, la biologie, le sport... Une chanson s'intitule Marchons sur mars – il s'agit de gens en réanimation et du mois de mars, quand la pandémie a commencé, non de la planète", indique-t-il.

Une personnalité qui saura se faire entendre sur Koh-Lanta, c'est certain !