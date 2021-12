Triche dans Koh-Lanta : Accusée par Claude d'avoir "foutu la merde", Alexia Laroche-Joubert réplique

C'est une finale de Koh-Lanta sous haute tension qui a été diffusée mardi soir sur TF1. Alors que cette saison anniversaire avait tout pour être exceptionnelle avec la crème des aventuriers au casting, elle a viré au cauchemar en raison des différentes affaires de tricherie qui sont survenues. La production a donc décidé de sanctionner et pas qu'un peu puisqu'aucun gagnant n'a été désigné et personne n'a remporté les 100 000 euros en jeu. Un choix qui a très certainement agacé Claude Dartois, finaliste de l'édition All Stars face à Laurent Maistret. Convoqué en urgence avec ses camarades dans la journée du 14 décembre, il avait d'ailleurs exprimé sa colère.

"C'est de la faute de tout le monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les candidats, la prod'... tout le monde. Chacun à son échelle a foutu la merde", l'entend-t-on déclarer dans une vidéo prise à son insu. Des propos condamnés par Alexia Laroche-Joubert.

Invitée sur Sud radio ce mercredi 15 décembre 2021, la productrice a réagi à son coup de gueule et s'est défendue d'avoir mal géré la situation en interne. "Alors moi j'aimerais bien qu'il me dise... Vous savez quoi ? Invitez-le. Et demandez-lui en quoi nous avons foutu la merde. Je pense que nous avons été dignes du début à la fin sur quelque chose dont nous sommes victimes", a-t-elle répliqué, sans cacher son énervement.

Et pour cause, d'après elle, Alexia Laroche-Joubert et ses équipes n'ont été au courant des dîners clandestins qu'une fois le tournage terminé. Le mal étant fait, il n'y avait alors d'autre solution que d'invalider cette finale sans toutefois entamer "un tribunal public et médiatique". "Je ne dirais pas exactement ce qu'il s'est passé, je ne nommerais pas des gens, je m'engage à ça", a-t-elle promis. Et d'ajouter : "De toute façon, les gens que j'ai confrontés refusent d'avouer. Donc je ne suis pas là pour faire de la délation. Vous avez vu le lynchage médiatique que ce programme déclenche, je ne veux pas être responsable de ça".

Alexia Laroche-Joubert est en tout cas bien au fait de ce qu'il s'est passé en Polynésie et possède "un faisceau d'indices" ainsi qu'"une preuve irréfutable qui est chez l'huissier de justice". On imagine alors qu'elle fait référence à la photo sur laquelle cinq aventuriers apparaissent en train de dévorer un gourmand plat. Parmi eux figureraient Claude et Laurent.