Koh-Lanta : Un chroniqueur de TF1 approché pour intégrer le jeu, "Denis Brogniart m'a proposé..."

Après une saison anniversaire All Stars baptisée La Légende et riche en émotions, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 dès le mardi 22 février 2022. Dans Koh-Lanta, Le Totem maudit, vingt-quatre aventuriers, douze femmes et douze hommes, tenteront d'aller au bout du jeu et ainsi remporter le chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. Si l'édition est déjà dans la boîte et prête à être diffusée, pour une prochaine saison, les téléspectateurs pourraient bien retrouver... un chroniqueur de TF1 !

Il s'agit de Gérald Kierzek, médecin urgentiste de 47 ans qui intervient sur les chaînes du groupe TF1, en particulier sur LCI et les journaux télévisés de la Une, comme chroniqueur santé. Plus encore, il a été nommé directeur médical de Doctissimo, le site santé du groupe, en 2020. Interrogé mercredi 2 février 2022 dans le Buzz TV du Figaro sur le bien-être en temps de crise sanitaire liée à la Covid-19, Gérald Kierzek estime qu'une émission comme Koh-Lanta est "quasi thérapeutique". "On salue d'ailleurs l'ami Denis Brogniart, qui est positif, sportif, un bon exemple finalement de ce qu'il faut faire", poursuit-il.

Des mots bienveillants à l'égard de l'émission de survie... qu'il pourrait bien rejoindre prochainement ! En effet, Gérald Kierzek révèle avoir déjà été approché par l'animateur phare du programme. Mais son visage est bien trop connu pour qu'il débarque en anonyme. Pas question de se la jouer apprenti Robinson alors, c'est en tant que médecin qu'il envisage l'aventure. "J'adorerais faire le médecin de Koh-Lanta, confie-t-il. Denis me l'avait proposé à un moment donné. Il faudrait qu'on arrive à faire ça avec TF1 et ALP. Après, il faut que ce soit compatible avec le planning de garde, mais ça serait assez marrant de faire ça."

Un rôle qui plairait bien au médecin souvent vu à la télévision depuis le début de la crise sanitaire. Plus encore, questionné sur les dangers d'une participation à Koh-Lanta, Gérald Kierzek se montre rassurant. "Ce sont des gens qui ont une condition physique", estime-t-il, précisant qu'il "faut faire attention quand on n'a pas cette condition physique". Et de rappeler que les épreuves sont "très encadrées sur le plan médical".

Avant de savoir si Gérald Kierzek rejoindra le staff médical du jeu de survie dans une prochaine saison, rendez-vous dès 21h05 sur TF1 tous les mardis à partir du 22 février afin de suivre la nouvelle saison, Koh-Lanta, Le Totem maudit.