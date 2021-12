Finale de Koh-Lanta All Stars : Laurent gagne les poteaux et choisit Claude

Plus de trois mois après son coup d'envoi sur TF1, Koh-Lanta, La Légende touche à sa fin. Ce mardi 14 décembre 2021, la grande finale de cette édition All Stars est diffusée sur la Une. Fait exceptionnel : pas de direct pour cette fois ! Plus encore, d'après nos confrères du Parisien, pas de gagnant désigné ni de chèque de 100 000 euros ! Une mesure exceptionnelle de la production, en réponse aux nombreuses polémiques concernant des faits de triche lors du tournage. Toutefois, les images de la très attendue épreuve des poteaux, tournée en fin d'aventure, est diffusée comme prévu. Ugo, Claude et Laurent s'affrontent pour la place de vainqueur !

Face à Denis Brogniart, les trois finalistes prennent place. Chacun s'installe sur son poteau planté au beau milieu d'un superbe océan, en Polynésie française. L'épreuve commence et ils doivent dans un premier temps tenir en équilibre sur un rectangle de 20 centimètres par 15 centimètres. Claude, Ugo et Laurent restent concentrés et ne perdent pas de vue leur objectif : gagner. Laurent a un chapeau, Ugo une casquette... et Claude n'a rien prévu, malgré le soleil qui tape.

Après une heure de jeu, l'épreuve de corse. Denis Brogniart annonce une réduction de la surface du rectangle, devenant un carré de 15 centimètres de côté. Là encore, personne ne bouge... Déjà deux heures que les trois finalistes ont commencé l'épreuve. Et la surface sur laquelle ils sont debout se réduit une nouvelle fois. C'est sur un rectangle de 15 centimètres par 10 centimètres qu'ils se tiennent. Claude a du mal à rester immobile, tandis que ses deux camarades ne bougent pas d'un poil. Il flanche et tombe au bout de deux heures et cinq minutes !

Alors que les conditions météo se compliquent avec une pluie qui s'abat et un vent qui souffle d'un coup, la victoire se joue entre Laurent et Ugo. Au bout de trois heures, l'épreuve est encore plus difficile : le rectangle devient un carré de 10 centimètres de côté. C'est à ce moment-là qu'Ugo lâche ! La victoire est pour Laurent, après trois heures à tenir sur son poteau. Il choisit Claude pour l'accompagner face au jury final.