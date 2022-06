Koh Lanta : Un ex-aventurier marié à sa belle hôtesse de l'air ! Jesta, Benoît, Candice et Jérémy de la fête

Le printemps touche à sa fin mais la saison des mariages ne fait que débuter ! AprèsBritney Spears qui a enfin épousé son chéri Sam Asghari devant des invités tels que Paris Hilton, Donatella Versace ou encore Madonna, Drew Barrymore et Selena Gomez, d'autres unions étaient célébrées de l'autre côté de l'Atlantique. Celle, notamment, de Laurent Emilien, dit Lau dans la saison 16 de Koh-Lanta, l'île au Trésor. Il n'a certes pas trouvé le sien au cours de l'aventure au Cambodge mais il a fini par le trouver en la personne de Melysa, jeune femme qu'il a rencontrée après l'aventure et à qui il a demandé la main en Guadeloupe en janvier 2021. Plus d'un an plus tard, les amoureux se sont enfin dit 'oui' au cours d'une cérémonie grandiose dont les célèbres convives ont partagé des extraits sur leurs comptes Instagram.

Parmi les chanceux détenteurs d'un carton d'invitation se trouvaient Benoît et Jesta, couple victorieux de l'émission. A leurs côtés, les autres tourtereaux du programme que sont Candice et Jérémy avec Laurent Maistret et Béatrice, participante de la saison 19. Présents sur les réseaux sociaux, tous ont partagé des instants de l'événement pour lequel les époux avaient tout donné.