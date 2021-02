Koh-Lanta : Un ex-candidat papa pour la deuxième fois, tendre photo avec son bébé

C'est une nouvelle belle aventure que vit un ancien candidat de Koh-Lanta depuis peu. Le 25 février 2021, Nicolas qui a été révélé sur TF1 en 2019 a annoncé une excellente nouvelle à ses abonnés.

Le candidat Belge est devenu papa pour la deuxième fois d'un autre petit garçon. Afin de partager la naissance de sa merveille avec ses abonnés, Nicolas a pris la pose torse nu, allongé sur un lit d'hôpital, son bébé contre le torse. "Voici notre Basile qui est né depuis peu.. Tout s'est bien passé avec une maman qui a assuré grave ! On est super heureux de pouvoir rentrer à la maison tous les 4 et de profiter de chaque instant. Je vous embrasse et je vous remercie pour vos marques de sympathie, de bienveillance", peut-on lire en légende de sa publication.