Koh-Lanta : une ancienne gagnante se lance dans la course aux législatives

De la télé à la politique, il n'y a qu'un pas ! C'est le pas qu'a franchi Isabelle Seguin, ex-gagnante de l'émission Koh-Lanta sur TF1. En effet, la désormais sexagénaire s'est lancée dans la course aux élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 12 juin 2022. C'est sous l'étiquette du parti Renaissance (ex-La République en marche) qu'Isabelle Seguin a décidée de se présenter dans la quatrième circonscription de l'Ain, dans la région Auvergne-Rhône Alpes. C'est là où le chef de l'Etat Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Quelques habitants de la commune de Vonnas dans l'Ain ont pu apercevoir Isabelle Seguin ce vendredi 3 juin 2022 où elle distribuait des tracts aux passagers dans le marché de Villars-les-Dombes.

Pour la petite histoire, c'est lors de l'édition 2003 de Koh-Lanta au Panama qu'Isabelle Seguin s'est faite connaître du grand public aux côtés d'un autre poids lourd de l'émission, un certain Moundir Zoughari. Âgée de 40 ans à l'époque, la candidate avait fait sensation dans l'épreuve des poteaux où elle avait passé pendant 3h40. Isabelle Seguin en est sortie amaigrie mais grande gagnante de Koh Lanta.

Isabelle Séguin : une ancienne de Koh Lanta reconvertie dans la politique

En se présentant aux élections législatives, Isabelle Seguin veut montrer qu'elle n'a rien perdu de sa combativité près de vingt ans après sa participation à la célèbre émission de TF1. Portant le même nom que le regretté Philippe Seguin même si elle n'a aucun lien de parenté avec lui, c'est en 2017 qu'Isabelle a décidé de se lancer dans le grand bain de la politique en militant pour La République en marche. Mère de deux enfants et mariée depuis plus de 40 ans, Isabelle Seguin a également travaillé dans l'humanitaire pendant plusieurs années. Elle a également été hôtesse de l'air et brocanteuse. Aujourd'hui, Isabelle Seguin à la tête d'un centre de formation professionnelle. Un très beau choix de carrière pour une ancienne aventurière de la télé !