Koh-Lanta : Une ancienne gagnante dévoile sa nouvelle vie...

Les défis de Koh-Lanta ne lui ont fait pas peur, Isabelle Seguin se lance dans une autre aventure désormais : les législatives. Celle qui avait remporté l'émission de télé-réalité de TF1 en 2003 va se présenter dans la quatrième circonscription de l'Ain pour les élections des 12 at 19 juin 2022, soutenue par Renaissance (ex-La République en Marche). Elle avait remporté à égalité avec l'édition qui s'était déroulée au Panama et qui était déjà à l'époque présentée par Denis Brogniart.

Son investiture aux couleurs du parti du président réélu Emmanuel Macron n'empêche pas le député LREM sortant, Stéphane Trompille, de se présenter alors qu'il a été condamné pour harcèlement sexuel. L'élu a décidé de maintenir sa candidature "quoiqu'il en coûte", a-t-il déclaré au Progrès.

Isabelle Seguin s'était fait connaître pour avoir remporté en 2003 et à 40 ans l'émission Koh-Lanta - Bocas del Toro, à égalité avec Delphine. Au cours de ce célèbre show qu'on retrouve le mardi soir, elle avait croisé la route du fameux Moundir, comme elle le rappelait au Figaro il y a deux ans : "Là-bas, j'étais un peu la maman de Moussa et de Moundir. (Rires.) Je suis restée une grande fan de Koh-Lanta."

Une fan mais qui a su faire entendre sa voix. Dans cette même interview pour la section télé du quotidien, elle avait précisé : "J'ai gagné un procès contre ALP [Adventure Line Productions] pour toucher l'intégralité des 100 000 euros promis au vainqueur et non la moitié que l'on me proposait." En effet, la production avait divisé son gain en deux puisqu'elle a gagné ex-aequo avec Delphine, comme l'avait annoncé dans un premier temps le présentateur lors de la finale. Une décision qu'elle a fait valoir pour elle, comme pour l'autre gagnante.

Il lui faudra la même ténacité que celle qu'elle a eue pour gagner son procès afin de s'imposer aux législatives. "Inconnue" dans cette quatrième circonscription de l'Ain, selon Le Progrès, Isabelle Seguin, désormais âgée de 60 ans, devra batailler dur pour accéder au second tour. "Le maintien de la candidature de Stéphane Trompille pourrait en effet faire les affaires d'Aurane Reihanian, ancien président des Jeunes Les Républicains et désormais candidat pour LR dans cette circonscription qui penche traditionnellement à droite", précise le site de BFMTV.