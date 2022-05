Koh-Lanta : "Grosse dispute" entre deux aventuriers très proches ! Explications...

En 2021, TF1 a diffusé une nouvelle saison de Koh-Lanta, baptisée Les Armes secrètes. C'est la jeune Maxine qui en est ressortie grande gagnante. Mais tout au long de l'aventure, d'autres candidats ont marqué le jeu. A l'instar du quatuor de choc formé par Myriam, Shanice, Thomas et Mathieu. Depuis, les relations ont évolué. Myriam et Thomas sont officiellement en couple et la belle est même enceinte de son amoureux. Le duo a gardé contact avec Shanice, mais pas avec Mathieu, avec qui un clash a éclaté.

Mercredi 11 mai 2022, la future maman se saisit de son compte Instagram. En story, elle se livre à une session de questions/réponses avec ses fidèles followers. Interrogée sur sa grossesse, sa relation avec Thomas ou encore son quotidien de professeure d'anglais, elle répond sans détour. Enfin, vient une question à propos de ses rapports avec ses deux anciens camarades de Koh-Lanta, Shanice et Mathieu. Eux qui étaient très proches se sont visiblement éloignés...

"Grosse question !", lance d'abord Myriam. Et de révéler avoir eu "des news récemment" de Shanice. "Elle a été hyper contente pour nous à l'annonce du baby. Mais on ne se voit que très peu", poursuit-elle. Quant au Corse sanguin, il en est tout autre. "Et Mathieu, grosse dispute l'été dernier. On s'est mutuellement désabonnés l'un de l'autre, confie-t-elle. Sur l'île, j'avais fait l'effort de calmer les tensions pour le bien de l'équipe, mais dans la vraie vie j'ai mes limites. Le quatuor n'aura pas duré longtemps." C'est ainsi que les internautes apprennent qu'un clash a éclaté, sans toutefois en connaître les raisons, qui a mené à la fin de cette belle amitié.

Rappelons que lors de sa participation à Koh-Lanta, Mathieu avait dénoté de par son comportement. Très impulsif, il avait même agacé certains de ses camarades. "Je les comprends tout à fait parce que ce n'est pas facile de m'avoir au quotidien donc sur l'île H24, ça doit être compliqué, avait-il déclaré après coup à Purepeople.com. Mais je pense aussi que tout le monde s'est attaché à moi parce que jamais mon nom n'a été émis dans une stratégie, personne n'a voté contre moi. Je suis 'attachiant'." Et cela ne suffira malheureusement plus pour Myriam...