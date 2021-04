Mathieu (Koh-Lanta 2021) éliminé : "C'était la guerre !", révélations sur le camp (EXCLU)

Vendredi 23 avril 2021, l'aventure de Koh-Lanta, les Armes secrètes a été marquée par deux nouvelles éliminations ! En effet, Shanice n'a d'un côté pas fait le poids lors du Conseil et Mathieu a perdu lors d'une épreuve d'immunité, ce qui a causé son départ immédiat. Auprès de Purepeople, l'élagueur corse de 29 ans a retracé son parcours.

Que ressentez-vous lorsque vous êtes éliminé ?

Déjà, quand on arrive sur l'épreuve, je sais que ça va chauffer pour mes fesses. Parce que les épreuves statiques ce n'est pas du tout mon truc et en plus quand Denis annonce que le premier qui tombe a un désavantage, je me dis que ça sent le roussi.

Que pensez-vous du choix de Jonathan de vous faire affronter votre ami Thomas en duel ? Comprenez-vous ?

Même avant qu'il ouvre la bouche, je savais qu'il allait choisir Thomas et ça n'a pas loupé. J'aurais fait exactement pareil. J'aurais mis les personnes les plus proches face à face pour casser le moral, parce que c'était la guerre entre eux, les Rouges, et nous, les Jaunes. Même s'il y avait beaucoup de respect, c'était la guerre. Je suis un joueur et il faut accepter. Il faut gagner comme un homme mais perdre comme un homme. C'est pour ça qu'au moment où il le dit, je ne lui en tiens pas du tout rigueur.

Vous aviez fait alliance avec Thomas, Shanice et Myriam. Comment cette complicité à quatre est née ? Quelles étaient les places de Flavio et Vincent ?

C'est vrai qu'on avait notre noyau dur. Shanice était mon binôme du début et Myriam c'était le binôme de Thomas. Et ça s'est fait naturellement. Après, Shanice et Myriam étaient comme cul et chemise et Thomas, tout le monde sait que c'était mon frère de l'aventure. On a tellement vécu des choses dures chez les Jaunes. C'est de là je pense qu'est née la complicité entre nous. Il y avait les autres aussi, Vincent, Flavio et Aurélien. On était un grand groupe à la base mais il y a toujours des groupes dans le groupe. Mais j'avais dit dès le début : on fait sauter les Rouges un par un, même après la réunification. Qu'il n'y en ait pas un qui vote contre un Jaune. C'était "on sauve les Jaunes".

Vincent a finalement voté contre un ex-Jaune lors du conseil, à savoir Shanice, car il avait donné sa parole à Maxine et Laure lors de la réunion des ambassadeurs. Vous qui semblez être un homme de parole, comprenez-vous le choix de Vincent ?

Il faut toujours tenir sa parole mais sa première parole c'était envers les Jaunes. Alors, forcément, je n'accepte pas, même s'il avait sûrement ses raisons. Je regrette de ne pas avoir été là parce que je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Donc non, je ne comprends pas son choix. À partir du moment où un Jaune votre contre un Jaune, je ne comprendrais pas, quelles que soient les raisons. On ne s'est pas revu depuis (avec Vincent, ndlr) mais quand on se verra face à face, évidemment qu'on en parlera. Je veux entendre ses explications.

Lors de l'épreuve de confort, vous vexez Laetitia en expliquant que vous cassez sa flèche par manque d'affinités avec elle. Que pensez-vous de son ressenti ?

Apparemment, elle l'a très mal vécu mais elle préfère quoi ? Un mensonge qui fait plaisir ou une vérité qui blesse ? Ce n'est pas le monde des Bisounours, il y avait deux mamans, je n'allais certainement pas casser leurs flèches, et après il ne restait que des Jaunes et la personne avec qui j'étais le moins proche c'était elle. Donc j'ai cassé sa flèche et c'est un choix très logique, tout le monde l'a compris, sauf elle mais ça ne m'empêchera pas de dormir.

Vous êtes un impulsif assumé et votre comportement a parfois agacé vos camarades. Qu'avez-vous à leur répondre ?

Je les comprends tout à fait parce que ce n'est pas facile de m'avoir au quotidien donc sur l'île H24, ça doit être compliqué (rires). Mais je pense aussi que tout le monde s'est attaché à moi parce que jamais mon nom n'a été émis dans une stratégie, personne n'a voté contre moi. Je suis "attachiant". En plus de ça, au fur et à mesure de l'aventure, on voit que je m'améliore.

Vous aviez d'ailleurs mis de l'eau dans votre vin face à Myriam après avoir hurlé que vous aviez "une équipe de chèvres"...

Elle est venue, elle m'a expliqué les choses gentiment et j'ai compris. Je m'en suis excusé alors qu'avant jamais je l'aurais fait. C'était Myriam en plus, quelqu'un de très proche donc j'ai su l'écouter, je me suis amélioré. Je garde mon caractère mais je pense qu'à la fin ce n'était pas aussi dur qu'au début. Ils ont vu très vite qu'ils avaient quelqu'un de sincère.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Forcément, la nourriture, la nuit, la pluie, l'attente... C'était interminable la nuit parce que je ne dormais pas. Du coup je pensais à ma vie en Corse, mes amis... C'est ce qui me manquait le plus.

Vous semblez maigrir à vue d'oeil, combien de kilos avez-vous perdu ? Les avez-vous repris rapidement ?

Oui je fonds comme neige au soleil ! Je crois que j'ai perdu entre 8 et 10 kilos. Une fois que l'aventure est finie, il ne faut pas manger n'importe quoi parce que le corps n'est plus habitué. Mais on reprend vite les kilos, en général c'est 1 kilos tous les deux jours. J'en ai profité pour arrêter de mal manger, les sodas etc... et derrière j'ai repris le sport à fond. C'était bénéfique.

Après de longs jours en mode survie, le lit, la nourriture manquent. Quel a été votre premier geste au retour ?

Dès que je suis rentré j'ai appelé tous mes amis, je ne pouvais pas leur dire que j'avais participé à Koh-Lanta, je leur ai dit que j'étais parti au Panama et j'ai continué dans mon mensonge. Mais rien que d'être avec eux, d'avoir retrouvé ma mère, ça m'a fait du bien.

Participer à Koh-Lanta chamboule une vie. Certains se séparent de leur conjoint, d'autres changent de boulot... En quoi l'aventure a changé votre quotidien ?

Dans mon quotidien non, je suis quelqu'un qui n'a jamais changé mais je me suis amélioré dans le bon sens. C'est vrai que revenir à la vie réelle c'est compliqué, il y a un temps d'adaptation et on peut être décalé avec les personnes de la vie de tous les jours. Moi j'étais déjà quelqu'un de décalé (rires).

Nous avons appris que des candidats de votre édition étaient issus de la saison annulée en 2019, comme Aurélien par exemple. Est-ce votre cas également ? Combien de fois avez-vous postulé ?

Non pas du tout. Moi c'était juste la deuxième fois que je participais au casting de Koh-Lanta, la première fois ça n'avait pas marché, puis là bingo.

