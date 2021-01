Koh-Lanta : Une aventurière agressée, son fils "tabassé"... "J'ai été impuissante"

Coup dur pour une aventurière de la dernière saison de Koh-Lanta, baptisée Les 4 Terres et remportée en décembre 2020 par Alexandra. C'est sur Instagram, en story face à ses plus de 5000 followers, que Carole, ex-membre de l'équipe des bleus du Sud et également aperçue dans Incroyables transformations sur M6, raconte un triste événement. Au bord des larmes, elle se livre sur l'agression dont son fils a été victime et survenue mercredi 6 janvier 2021.

"Il s'est passé un truc vraiment horrible. J'ai la haine, vous ne pouvez pas savoir... J'ai une haine en tant que maman parce que j'ai été impuissante. J'ai essayé de séparer un acte violent non justifié", commence la camarade d'Alix et Mathieu dans Koh-Lanta. Et de poursuivre son récit : "Ça a démarré sur un parking, pour une place. Impossible de se garer. Il y a eu des gens malveillants qui nous ont insulté, qui ont tapé sur ma voiture à coups de poings. Mon fils leur a dit de se calmer, ça ne leur a pas plu. On n'a plus le droit de parler !"

Carole (Koh-Lanta) très émue après l'agression de son fils

Finalement, les deux agresseurs s'en sont pris au fils de Carole verbalement, mais aussi physiquement. "Ils l'ont insulté, lance-t-elle la voix tremblante d'émotion. Si vous voyiez mon fils, c'est horrible. Pour me défendre, me protéger, il s'est fait tabasser. Frapper un jeune à deux, avec un poing américain... Pour moi, ce ne sont pas des hommes." Encore perturbée par l'agression violente de son cher fils, la Marseillaise de 53 ans estime que "c'est un truc de fou ce qu'on vit".

Et de réclamer, à juste titre, que justice soit faite : "Il faut qu'ils paient !" Pour cela, Carole s'est rendue au commissariat afin de porter plainte. "Ils vont payer ces deux fils de p*te", écrit-elle en légende d'une photo d'elle, sourcils froncés devant un poste de police.

Une triste histoire pour Carole et ses proches, notamment son fils, agressé pour une simple place de parking. Sans nul doute, l'aventurière donnera des nouvelles quant à l'avancée de l'affaire en temps voulu.