Koh-Lanta : Une aventurière séparée de son mari... et pacsée à un autre ! Le couple officialise

Une aventure comme Koh-Lanta change une vie. Après le tournage, certains prennent de grandes décisions. C'est ainsi que Thomas, aventurier des Armes secrètes en 2021, a quitté sa compagne de l'époque pour se mettre en couple avec Myriam, actuellement enceinte de leur premier enfant ensemble. De son côté, une autre apprentie Robinson de la même saison fait un choix à propos de sa vie amoureuse et personnelle...

Il s'agit de Candice, l'ancienne capitaine de l'équipe rouge. Lors de sa participation à Koh-Lanta, Les Armes secrètes, la belle instructrice de survie pouvait compter sur le soutien de sa moitié, qui la soutenait depuis la France. A l'époque, elle filait le parfait amour avec son chéri Cédric. Le couple avait même célébré son mariage en 2019. De son côté, l'heureux élu du coeur de l'aventurière était expert en évaluation immobilière "pour le compte de groupes d'assurance, fonds d'investissement, sociétés civiles immobilières et collectivités dans le cadre de campagnes d'expertises dans le respect de la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière", comme il était indiqué sur son profil LinkedIn.

Un an après la diffusion, plus aucune trace de Cédric sur les réseaux sociaux de Candice. Leur superbe voyage aux Philippines, leur escapade à 3000 mètres d'altitude à l'Alpe d'Huez ou encore leur virée dans les cascades au Portugal... Tout a disparu ! Et depuis le mois de juin 2021, un autre charmant jeune homme prend la pose à ses côtés. Il s'appelle Henry et l'accompagne dans ses diverses aventures en pleine nature. Lundi 9 mai 2022, c'est un nouvel épisode qu'ils annoncent à deux. Sur Instagram, le duo prend la pose : lui élégant en costume marine, elle divine en robe fleurie... et une jolie bague à son annulaire gauche ! "Une journée 'presque' comme les autres ! Entre deux canyons, un vol en parapente dans les nuages à plus de 2000m... On aura même trouvé le temps pour se pacser", annonce Candice.