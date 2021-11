Koh-Lanta : Une candidate physiquement métamorphosée, explications en vidéo...

Survie, stratégie, sport et social sont les quatre qualités à avoir pour aller au bout de Koh-Lanta. Participer à une telle aventure demande une condition physique au top. Si aujourd'hui Alix est fière de sa silhouette ultra musclée, il y a quelques années, elle affichait un tout autre corps, moins athlétique. "J'étais plutôt boulotte et je ne faisais pas une pompe", avait-elle déclaré dans son portrait pour Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020. En interview pour la chaîne YouTube Succès Français, cette sapeur-pompier volontaire revient sur sa transformation physique.

"Quand je me suis présentée en caserne, je n'avais pas du tout le physique adapté pour faire pompier. On a accepté ma candidature parce que c'était un petit centre, donc ils m'ont donné ma chance. Et après je me suis pris un gros coup de pied au cul, on m'a remotivé et j'ai commencé à faire du sport. J'y ai pris goût, j'ai changé mon mode de vie. J'ai beaucoup travaillé sur mon physique, mon mental durant ces six dernières années", se souvient l'amoureuse de Mathieu, lui aussi apprenti Robinson rencontré lors du tournage de son premier Koh-Lanta.

Un long chemin pour l'adolescente Alix, alors "très timide, renfermée". "Si je pouvais dire quelque chose à la moi d'il y a quinze ans, je la secouerais et je lui dirais d'avoir confiance en elle", indique la belle blonde aujourd'hui âgée de 30 ans. Mais cette métamorphose physique, elle ne l'a doit qu'à elle-même. "On m'a motivé à changer, mais le déclic vient de moi et de personne d'autre. J'essaye de faire comprendre ça aux gens parce qu'ils ont souvent besoin d'aide, qu'on les guide, explique cette coach sportive. Moi je sais que je suis un excellent guideur, mais il faut des suiveurs – et ce n'est pas du tout péjoratif – pour créer une équipe et avancer tous ensemble. Ils veulent maigrir, faire du sport... Mais ce n'est pas moi qui vais me lever le matin, les sortir du lit par la main. Le déclic doit venir d'eux-mêmes."