Alix (Koh-Lanta 2020) ancienne "boulotte" : son avant/après bluffant

Aujourd'hui, l'aventurière originaire des Bouches-du-Rhône ne peut plus se passer de sport. "Quand je m'entraîne, je ne suis plus la même personne, lance-t-elle. Ce que j'aime dans le cross-fit, c'est la diversité des entraînements, le dépassement de soi et les objectifs à atteindre." Et elle est bien consciente de sa force : "Physiquement, je suis forte. Et mentalement, je suis très forte aussi."

Mais Koh-Lanta, c'est aussi de l'humain comme ont tendance à le rappeler les aventuriers eux-mêmes. Et Alix, réputée pour son "caractère bien trempé" et son franc-parler, pourrait rencontrer quelques difficultés à ce niveau-là... "Quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je vais lui dire et je ne passe pas par quatre chemins. Je ne maîtrise pas totalement la hargne que j'ai en moi, avoue-t-elle. Je ne fais pas confiance aux gens facilement."

Quoi qu'il en soit, elle est désormais capitaine de l'équipe jaune, opposant l'équipe rouge du regretté Bertrand-Kamal. Une nouvelle tribu qui lui fera vivre une nouvelle aventure ! Reste à voir si les jaunes remporteront l'épreuve d'immunité ou s'ils iront au conseil, pour (déjà) éliminer l'un d'entre eux !