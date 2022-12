Koh-Lanta : Une ex-candidate est fiancée ! Pas de bague et une demande insolite... elle dit tout

Stéphanie est en route pour l'une des plus belles aventures ! L'ex-candidate de Koh-Lanta, Le Totem maudit (2022) vient d'annoncer ses fiançailles. C'est sur Instagram, mercredi 7 décembre, que ses abonnés ont appris la bonne nouvelle.

Pour l'occasion, la jolie blonde a partagé une photo peu conventionnelle d'elle captée lors d'une sortie au restaurant, un cocktail dans une main et un shot dans l'autre. "Je vais me marier!!!!!!", s'est-elle enthousiasmée en légende. Certaine de créer la surprise et de susciter beaucoup d'interrogations, elle a ensuite indiqué être prête à répondre à toutes les questions des internautes en commentaires. Et elle n'a pas failli à sa promesse. Pour commencer, Stéphanie a rappelé qu'elle s'était engagée à son compagnon Philippe, dont on ne sait rien et qu'elle n'a pas pour habitude d'exposer sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, il n'apparaît même pas sur la photo de son annonce.

Et la bague ?

Mais ce qui a surtout interpellé sa communauté, c'est l'absence de bague à son annulaire gauche. Qu'on se rassure, Stéphanie avait une bonne explication : "Elle était trop grande, je fais du 49 du coup je dois attendre 3 mois". Et qu'en est-il de la demande en mariage ? L'ex-aventurière de la Une est là aussi revenue en détails sur le sujet, confiant avoir été totalement prise de court. "On promenait Lana au parc à chien et il m'a fait croire qu'il avait trouvé une boîte par terre, je n'ai rien vu venir, j'ai cru que quelqu'un l'avait faite tomber. Il m'a dit de l'ouvrir pour voir er quand j'ai vu la bague, il s'est mis à genou et m'a demandé de l'épouser", a-t-elle raconté.

Enfin, Stéphanie et Philippe ont déjà fixé une date pour leur union. La cérémonie se tiendra en "septembre 2023". Le couple se lance donc actuellement dans les préparatifs de ce jour magique pour eux et il y a encore tout à faire, notamment pour la jeune femme de trouver sa robe de mariée. Chose à laquelle elle ne s'est pas encore attelée étant donné qu'elle n'est fiancée que depuis une petite semaine.