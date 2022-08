Koh-Lanta : Une ex-candidate victime d'une grave infection, risque d'amputation et intervention !

Une ancienne candidate de Koh-Lanta a vécu une grosse frayeur comme elle l'a confié en story Instagram, le 10 août 2022. Candice Boisson, révélé en 2016 dans L'île au trésor (édition remportée par Benoît Assadi) a craint l'amputation à cause d'un panaris (une infection cutanée et sous-cutanée d'un doigt).

Il y a quelques jours, la compagne de Jérémy a révélé qu'elle souffrait d'un panaris à l'un de ses pouces. Ne réussissant pas à le faire partir comme d'habitude avec de l'alcool, elle a fini par se rendre chez le médecin qui l'a mise sous antibiotiques. Mais des témoignages de certains internautes l'ont poussée à retourner consulter. "Il y en a parmi vous qui m'ont écrit pour me dire : 'Fait gaffe, ma pote s'est fait amputer du doigt à cause de ça.' Du coup j'ai eu un peu peur. C'est pour ça que ce matin, même si j'étais sous antibios, j'ai préféré aller chez le médecin", a confié Candice.

Face à cette grosse infection, son docteur a préféré agir avant que la situation ne se détériore : "Des news de mon pouce. J'ai finalement dû me faire ouvrir le doigt ce matin pour faire sortir l'infection qui migrait vers la paume de ma main." Même si depuis, Candice va mieux, elle n'a pas caché que son doigt était toujours "méga gonflé et sensible". "Mais au moins, il n'est plus vert", a-t-elle relativisé.

L'ancienne aventurière de TF1, aussi vue dans Le Combat des héros en 2018 et dans La Légende en 2021, n'a bien entendu pas échappé à des questions de sa communauté. Et nombreux sont ceux à lui avoir demandé comment cela lui était arrivé. "Je suppose que c'est en me faisant les ongles. J'ai poussé un peu les cuticules et je pense que ça s'est ouvert et ça s'est infecté. J'en ai déjà eu et juste en mettant de l'alcool, ça passait, sauf que là ce n'est pas passé. Il faut faire vachement attention parce que si l'infection est trop profonde, ça peut infecter l'os et le sang", a-t-elle répondu. Ses abonnées ne devraient donc plus vivre leurs manucures de la même façon désormais.