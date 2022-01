Koh-Lanta : Une star recalée à la dernière minute, explications...

Ne participe pas à Koh-Lanta qui veut ! Tout d'abord, les apprentis Robinson doivent envoyer leur candidature – avec informations personnelles, motivations et photos. Puis, une fois cette première étape passée, plusieurs tests physiques, mais pas que, sont imposés. Au bout du tunnel, ils ne sont que très peu à s'envoler vers une terre inconnue, en quête d'aventure. Il y a quelques années, avant de devenir l'influenceur et mannequin célèbre d'aujourd'hui, Hugo Philip a tenté sa chance... et a été recalé à la dernière minute !

Ce mardi 4 janvier 2022, en story sur Instagram, le mari de la superbe Caroline Receveur, business woman révélée dans Secret Story (saison 2, en 2008), demande à ses abonnés de lui lancer un défi. Un marathon, une chorégraphie de patinage artistique, un week-end avec le survivor de l'extrême Mike Horn ou encore participer à Koh-Lanta, telles sont les propositions. L'occasion pour le charmant brun à la silhouette musclée de faire quelques confidences sur le jour où il a failli intégrer le casting du célèbre jeu de survie.

"Anecdote intéressante... J'étais pris pour participer à Koh-Lanta en 2016 après de multiples épreuves de sélections et des tests physiques et médicaux à l'INSEP. À deux semaines du départ, on m'a appelé pour me dire que mon remplaçant y allait à ma place, se souvient-il. La prod' s'est rendu compte qu'ils avaient aussi pris un autre mannequin que je connaissais (on avait bossé ensemble) et a décidé de nous remplacer tous les deux. Je m'étais préparé de ouf, j'avais prévenu toute ma famille... J'étais écoeuré." Un coup dur pour Hugo Philip, écarté au même titre que son collègue pour des raisons évidentes : l'amitié entre les deux hommes aurait pu influer sur le bon déroulement du jeu.

Retrouvailles avec la prod' de Koh-Lanta... sur le plateau de DALS

Trois ans après cet échec, le papa de l'adorable petit Marlon (3 ans), né de ses amours avec Caroline Receveur, a été au casting d'une autre émission de TF1 dans un registre complètement différent. En effet, il a, avec sa partenaire Candice Pascal, fait le show dans Danse avec les stars en 2019. "J'ai retrouvé les gens de la prod' de Koh-Lanta plus tard lors de ma participation à DALS, ils se souvenaient bien de moi et de cette histoire", confie-t-il.

Rappelons qu'en 2016, la Une a diffusé deux saisons de Koh-Lanta. L'édition baptisée Thaïlande a vu Wendy devenir grande gagnante, tandis que c'est Benoît qui a remporté L'île au trésor. Dans une autre vie, Hugo Philip aurait pu être lui aussi l'ultime survivant...