Kool Shen en couple avec Kanails : photos de la sublime danseuse et chorégraphe

Kool Shen n'est pas qu'une idole de la scène rap française. Depuis plusieurs années, l'acolyte de JoeyStarr cumule les rôles à l'écran. Cinéma ou télé, le chanteur devenu comédien multiplie les projets. C'est sur TF1 que les fans de Kool Shen peuvent le voir en ce moment. Il interprète le rôle du capitaine Virgile di Maria dans la série Syndrome E, portée par Jennifer Decker et Vincent Elbaz, au côté d'Emmanuelle Béart et de Bérengère Krief, entre autres.

On ne connaît pas le nom de sa plus grande fan mais on peut le deviner. Depuis plusieurs années, Kool Shen partage la vie d'une certaine Kanails, magnifique brune, danseuse et chorégraphe au talent fou. Cette dernière ne se montre peut-être pas tous les quatre matins auprès de Kool Shen mais elle s'illustre régulièrement sur les réseaux sociaux en plein cours de danse avec des élèves ou en train de profiter de vacances paradisiaques dans les eaux turquoises des plus belles îles du monde.