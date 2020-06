Kristen Wiig maman à 46 ans : des jumeaux, nés d'une mère porteuse

Kristen Wiig et son fiancé Avi Rothman viennent de devenir parents ! D'après les informations de People Magazine et de Us Weekly datées du 17 juin 2020, le couple a accueilli des jumeaux "cette année", nés d'une mère porteuse. On n'en saura pas plus sur le ou les sexes des jumeaux, ni sur leur date de naissance exacte, ni pourquoi Kristen a eu recours à une mère porteuse.

En août 2019, l'actrice américaine révélait être fiancée à Avi Rothman. Lors d'une interview en visio accordée au Saturday Night Live en mai dernier pour la fête des Mères, Kristen Wiig remerciait sa maman de l'avoir "préparée à être mère" à son tour. Un premier petit indice sur sa récente maternité...

Kristen Wiig et Avi Rothman sont ensemble depuis 2016 et préfèrent garder leur relation secrète, loin de l'attention des médias. En 2016, des photos d'eux en vacances à Hawaï avaient fuité dans la presse, dévoilant leur idylle au grand jour. Quatre ans après, les voilà parents de jumeaux.

Avi Rothman est un auteur, acteur, producteur et réalisateur américain. En plus d'avoir réalisé quelques courts métrages salués par la critique, il avait réalisé plusieurs sketchs sur YouTube.

Kristen Wiig, qui a joué dans la version 100% féminine de Ghostbusters en 2016, avait déjà été mariée par le passé, à l'acteur Hayes Hargrove. Ils ont divorcé en 2009, après quatre ans de mariage. Elle était ensuite sortie avec Fabrizio Moretti, pendant dix-huit mois, jusqu'en juillet 2013.