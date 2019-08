Kristen Wiig s'est fiancée à son compagnon Avi Rothman

L'amour finit toujours par triompher ! Kristen Wiig , qui incarnait la catastrophique demoiselle d'honneur de Bridesmaids, s'apprête à son tour à dire "je le veux". Après trois ans de relation avec son compagnon acteur Avi Rothman - on l'a vu dans Silver Lake, ou la série Lost & Found -, la comédienne est bel est bien fiancée, et ce depuis plusieurs mois, comme le révèle le site américain TMZ. Depuis mai 2016, le public s'enflamme pour le couple puisque la future épouse avait exhibé un joli caillou, vissée à son annulaire gauche à la projection du film Booksmart, à Los Angeles, à laquelle elle s'était rendue avec Lisa Kudrow - à l'affiche du long-métrage.

Désespérément absente des réseaux sociaux, discrète vis-à-vis de son intimité, Kristen Wiig ne s'affiche jamais en compagnie d'Avi Rothman. Leur couple avait d'ailleurs été officialisé sans qu'ils ne le souhaitent vraiment, durant l'année 2016, alors que les amoureux s'offraient une virée romantique du côté d'Hawaï. A l'époque, une source du magazine PEOPLE expliquait que les deux comédiens "se voyaient en secret depuis déjà plusieurs mois". On dirait bien que les choses se sont accélérées depuis.

Le passé amoureux de Kristen Wiig

Dernièrement apparue dans Mother! - de Darren Aronofsky - et dans Downsizing au côté de Matt Damon, Kristen Wiig va devoir trouver une petite place dans son agenda surchargé. Côté mariage, la comédienne n'en est pas à son coup d'essai. Avant de penser à s'unir à Avi Rothman, avant même de tomber sous son charme, l'héroïne du reboot de Ghostbusters avait partagé 18 mois de sa vie avec le batteur du groupe The Strokes, Fabrizio Moretti. Elle a également été mariée de 2005 à 2009 à un autre comédien, Hayes Hargrove - Jimmy Kimmel Live! -, et a vécu une romance avec le producteur Brian Petsos. Maintenant qu'elle est sûre de vouloir repasser devant le maire, il va falloir soigneusement choisir les amies qui s'occuperont de son enterrement de vie de jeune fille...