Kristen Wiig s'est mariée en secret avec son compagnon, Avi Rothman !

Quelle petite cachotière ! Kristen Wiig a dit "oui" à son compagnon Avi Rothman dans le plus grand des secrets. Invitée dans l'émission SiriusXM de Howard Stern, la comédienne de 47 ans a évoqué sa nouvelle vie en faisant bien comprendre qu'elle était passées par de récentes épousailles. "C'est difficile de ne pas pouvoir ressentir toute cette merde, cette bataille qui est en train d'avoir lieu, a-t-elle expliqué, depuis son domicile, le mercredi 10 février 2021. Dans ma maison, j'ai beaucoup de chance. J'ai mes deux bébés et mon mari. Ils rendent tout plus beaux, ça a changé ma vie."

Ce mariage aurait eu lieu il y a deux ans, tout de même, après les fiançailles du couple. Mais encore une fois, il est difficile de mettre une date sur un quelconque évènement. Kristen Wiig est absente des réseaux sociaux et elle ne s'affiche jamais avec Avi Rothman. Ils ont été repérés pour la première fois ensemble par des paparazzi pendant des vacances romantiques à Hawaii en mai 2016. C'est un proche des tourtereaux qui avait balancé, à l'époque, au magazine People qu'ils se "voyaient depuis plusieurs mois". Quant à l'étape suivante, c'est TMZ qui l'avait évoquée. Le bonheur de la maternité, en revanche, est si fort qu'elle accepte volontiers d'en parler.

Je ne suis pas aussi présente que je voudrais l'être et c'est vraiment dur

Kristen Wiig et Avi Rothman ont effectivement accueilli deux jumeaux durant l'année 2020, nés grâce à l'aide d'une mère porteuse. Et fatalement, en reprenant du service, la comédienne a eu un peu de mal à se passer de ses enfants. "Pour l'instant, je ne vais pas vraiment sur un vrai plateau de tournage, a-t-elle précisé à Howard Stern. Mais à cause de tout ça, je ne suis pas aussi présente que je voudrais l'être et c'est vraiment dur. Je suis convaincue qu'ils vont m'oublier si je pars ne serait-ce qu'une journée. Je les regarde tout le temps pour leur rappeler que je suis leur mère. Ils sont très jeunes pour le moment, j'ai cet avantage, ils ne réalisent pas vraiment que je ne suis pas là. Mais ça viendra, et je ferai de mon mieux pour trouver un équilibre. Ils seront toujours ma priorité..."