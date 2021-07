Kristian Blummenfelt évacué en fauteuil roulant : le champion olympique était à bout de force

C'est ce qui s'appelle aller au bout de soi-même ! Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, les épreuves s'enchaînent dans la chaleur et la moiteur de l'été tokyoïte. Des conditions extrêmes pour les athlètes qui doivent composer avec ce facteur qui rend leurs efforts physiques encore plus intenses. C'est exactement ce qui est arrivé au norvégien Kristian Blummenfelt ce matin lors de l'épreuve de triathlon. Champion olympique et donc premier du classement, le triathlète de 27 ans a donné tout ce qu'il avait pour ramener la médaille d'or à son pays, quitte à y laisser sa santé !

Arrivé euphorique sur la ligne d'arrivée, Kristian Blummenfelt s'est allongé sur le sol pour reprendre des forces avant de commencer à vomir à cause de l'effort qu'il venait de fournir. Littéralement cloué au sol, le jeune Norvégien a dû être aidé par ses adversaires du jour, le Néo-Zélandais Wilde et le Britannique Yee pour se relever, mais rien n'y a fait. Après s'être écroulé une seconde fois, le médaillé d'or a dû s'asseoir sur un fauteuil roulant pour quitter la zone d'arrivée des sportifs. Rien de bien grave à signaler pour Kristian Blummenfelt, qui a finalement pu reprendre des forces pour se rendre à la cérémonie de remise des médailles et recevoir sa première médaille d'or olympique.