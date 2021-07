Mathieu Van der Poel : vidéo de la grosse chute du petit-fils de Raymond Poulidor aux JO de Tokyo

Il ne sera pas champion olympique. Mathieu Van der Poel, 26 ans, a été contraint d'abandonner la course de VTT cross-country. A Tokyo, ce lundi 26 juillet, le petit-fils de Raymond Poulidor, légende du cyclisme, a été victime d'un grave accident durant le premier tour, à seulement dix minutes de la course ! Habillé d'un maillot orange, le Néerlandais a fait un saut spectaculaire sur son deux-roues et est tombé - c'est ce qu'on appelle faire un soleil, dans le jargon du cyclisme - avant de se ranger sur le bas côté, pour éviter les carambolages. Sur Twitter, le jeune homme, qui a remporté le maillot jaune durant le Tour de France cette année et qui a été sacré champion du monde de cyclo-cross pour la quatrième fois, a expliqué qu'il ne connaissait pas bien le terrain et qu'il pensait qu'une planche en bois serait sur le parcours, pour amortir sa chute.

Image à l'appui, il répond à un journaliste : "Je n'étais pas au courant. Cette planche était là pendant la reconnaissance. J'ai appris qu'elle avait été retirée pour l'événement-test." La chute du coureur serait donc liée à un changement de dernière minute effectué par le staff.