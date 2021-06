Tour de France : Mathieu van der Poel est en couple avec la jolie Roxanne

C'est ce qu'on appelle une victoire marquante ! Mathieu van der Poel, 26 ans, vient de remporter sa toute première victoire sur le Tour de France et il enfile par la même occasion le maillot jaune. Une consécration pour le petit-fils d'une légende du cyclisme, Raymond Poulidor. Si Mathieu a dédié sa victoire à son illustre grand-père, décédé en novembre 2019, il a pu la célébrer avec ses proches et notamment sa compagne Roxanne Bertels.

Comme le raconte L'Équipe dans son édition du jour, les parents du cycliste nééerlandais Adrie et Corinne, la fille de Raymond Poulidor, étaient présents hier pour assister au sacre de leur fille et ils étaient en compagnie de leur belle-fille, Roxanne. Mais les trois n'étaient pas le long des routes, comme la plupart des spectateurs, dont l'une a d'ailleurs causé une lourde chute lors de la première étape, mais bien confortablement installés dans un camping-car devant une petite télé "de fortune" comme le précise le quotidien sportif.

Tu me surprends à chaque fois, je suis tellement fière de toi

Une compagne visiblement très émue et très fière de la victoire de son amoureux, puisqu'il n'a pas hésité à lui dédier une jolie publication sur son compte Instagram. La belle blonde de 28 ans, basée à Anvers en Belgique a posté deux très belles photos de son chéri lors de son arrivée à Mûr-de-Bretagne dimanche 27 juin et une seconde où il pose avec le maillot jaune sur les épaules. "Le jaune n'a jamais été aussi beau sur personne. Le travail acharné charge le pistolet et la persévérance appuie sur la gâchette. Tu me surprends à chaque fois, je suis tellement fière de toi", ajoute Roxanne Bertels en commentaire de sa publication.

Un post qui a fait sensation puisque la jeune femme qui compte 44 500 abonnés a vu sa publication d'hier être likée plus de 16 000 fois actuellement. Son amoureux n'a d'ailleurs pas attendu bien longtemps pour la remercier en commentant avec trois beaux coeurs jaune, aux couleurs du maillot qu'il arbore désormais sur le Tour de France.