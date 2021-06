Mathieu van der Poel en jaune au Tour de France : il regrette l'absence de son papy, Raymond Poulidor

C'est l'un des plus grands moments de sa carrière et, à 26 ans, Mathieu van der Poel aurait tellement aimé pouvoir le partager avec son grand-père, le regretté Raymond Poulidor. Disparu en novembre 2019, celui que l'on surnommait affectueusement "Poupou" avait une relation très forte avec son petit-fils, cycliste professionnel tout comme lui. Véritable légende du sport français, Poulidor, l'éternel second du Tour du France, a fait rêver des générations de Français sans jamais réussir à remporter le Tour, ni même porter une seule fois le maillot jaune. Il détient néanmoins le record de podiums avec huit présence parmi les trois premiers de la grande boucle.

J'ai pensé à mon grand-père évidemment, il aurait été fier

Et bien si Raymond Poulidor n'a pas réussi à enfiler la tunique du premier au classement général, le fils de Corinne, l'une de ses deux filles, a réparé cette erreur avec brio !

Formidable vainqueur dimanche 27 juin de la deuxième journée en Bretagne, il fait coup double en s'adjugeant la victoire d'étape et en ravissante le maillot jaune à Julian Alaphilippe, le compagnon de Marion Rousse. Visiblement très ému par sa performance, le jeune néerlandais, puisque sa mère s'est mariée avec le coureur Adrie van der Poel, a souhaité dédier sa victoire à son grand-père, qu'il aurait tant aimé voir à ses côtés. "J'ai pensé à mon grand-père évidemment, il aurait été fier, c'est vraiment dommage qu'il ne soit plus là", a regretté le jeune homme au micro d'Eurosport et de France Télévisions.

Un gros regret pour Mathieu, que son grand-père appelait affectueusement son "grand champion". Un papy qui avait l'oeil puisque son petit-fils vient de marquer les esprits pour sa première apparition sur le Tour de France. "Je pense que je ne vais beaucoup dormir ce soir", a-t-il concédé, visiblement marqué par sa victoire et toute l'émotion et la joie qui l'ont transporté une fois la ligne d'arrivée franchie.

Le jeune champion a tenu à rendre hommage à son grand-père sur son compte twitter où il est suivi par près de 150 000 abonnés. Avec ces quelques mots en français : "Pour toi #MerciPoupou", Mathieu van der Poel envoie un beau message à Raymond Poulidor à qui il dédie sa flamboyante victoire. Il accompagne son tweet de deux belles photos de lui au moment de franchir la ligne d'arrivée et sur le podium avec le maillot jaune sur ses épaules.