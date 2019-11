Kristin Davis, cette scène de sexe qui l'a traumatisée : "J'ai détesté ça"

Ce n'est pas parce qu'une scène est amusante à voir à la télévision qu'elle l'est aussi à tourner. Invitée sur le plateau de l'émission Watch What Happens Live, présentée par Andi Cohen, Kristin Davis s'est souvenue d'une séquence qui ne lui avait pas du tout plu à l'époque. L'histoire remonte à l'année 2000, alors qu'elle poursuivait l'aventure Sex and the City pour une troisième saison. Dans l'épisode 6, intitulé Sommes-nous des traînées ?, son personnage se retrouvait en face d'un homme bien sous tous rapports... qui se transformait en véritable brute une fois sous la couette.

J'ai tellement détesté ça

"Il y a eu cette fois où je couchais avec un homme qui devait me crier 'Salope ! Pute !' au visage, a-t-elle raconté le lundi 11 novembre 2019. J'ai vraiment, vraiment détesté ça. J'ai tellement détesté ça." Tout s'était heureusement bien terminé pour Charlotte York. Après être tombée sur un nombre incalculable d'amants irrespectueux ou insatisfaisants, elle avait trouvé l'amour où elle ne le pensait pas, en la personne d'Harry, l'avocat maladroit qui s'occupait de son divorce... et surtout, le futur père de ses deux petites filles ! Ouf.

Les actrices sont-elles en bons termes ?

Il est de notoriété publique que, dans la vraie vie, Carrie et Samantha ne sont pas restées très copines. Depuis quelques mois, Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker se mènent une guerre froide qui, semble-t-il, a trouvé écho auprès de Kristin Davis. Sur le plateau de Watch What Happens Live, la maman de 54 ans a évoqué la carrière politique de Cynthia Nixon, a reçu un appel de l'héroïne de la série, et n'a évoqué Kim Cattrall... que pour dire qu'elle n'avait jamais envié la garde-robe du personnage de Samantha. En 2018, en se souvenant de sa participation aux Emmy Awards sur Instagram, elle avait partagé une photographie où seule deux de ses anciennes partenaires apparaissaient auprès d'elle. Vous devinez qui manquait à l'appel ?