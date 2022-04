Kristofer (N'oubliez pas les paroles) fait une annonce, Nagui "très embarrassé"...

Il est le nouveau Maestro de N'oubliez pas les paroles. Kristofer, étudiant belge de 24 ans, n'en finit plus d'enchaîner les victoires. Mercredi 20 avril 2022, il cumulait 248 000 euros de gains. Et alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil symbolique des 30 succès dans l'émission de France 2, il a fait une révélation de taille sur le plateau, face à Nagui.

"J'ai la phobie du bateau. Le mal de mer un peu, mais la phobie, c'est un peu comme les gens qui ont peur de l'avion. Moi c'est le bateau, je ne peux pas le prendre, je préfère prendre l'avion. C'est impossible pour moi, lance Kristofer. J'ai pris une seule fois le bateau ça a été une expérience horrible", a-t-il raconté. Une confidence qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, Nagui se souvient alors qu'un voyage sera prochainement à remporter dans N'oubliez pas les paroles... et qu'il pourrait s'agir d'une croisière ! "On est très embarrassés, vous êtes à 28 victoires, dans 2 victoires il y a un voyage à vous offrir, une semaine... Je me dis que si c'est une croisière on est mal barrés, c'est le pire cadeau possible", lance l'amoureux de Mélanie Page. De son côté, le Maestro sait déjà comment gérer une telle situation. "Je ne la ferai pas, je la donnerai à des amis mais je ne la ferai pas, non non non", déclare-t-il.

Finalement, le scénario ne se produira pas ! En effet, avant la fin de l'émission, Kristofer a passé ce fameux palier des 30 victoires. Et la production a décidé de lui offre un voyage de rêve d'une semaine à l'île de la Réunion. Pas de croisière en vue, mais des superbes vacances dans un hôtel de luxe ! Ouf ! Un cadeau qui a profondément ému le Maestro, qui a fondu en larmes dans les bras de Nagui. "C'est incroyable. Je me voyais encore une fois partir. C'est énorme !", confie-t-il. Son élimination de N'oubliez pas les paroles, ce n'est pas pour maintenant ! Après avoir dépassé Violaine, l'ancienne numéro 1, en intégrant le top 10 des plus grands gagnants, Kristofer pourrait bien détrôner Margaux, elle aussi championne ! Affaire à suivre...