Kylian Mbappé proche de la famille Trump ? Des photos déclenchent un énorme buzz !

Si au Paris Saint-Germain Kylian Mbappé doit partager la vedette avec les deux stars Lionel Messi et Neymar, en équipe de France, il n'y a aucun débat possible, c'est lui le boss ! D'autant plus avec le récent départ de Karim Benzema, victime d'une blessure à la cuisse et obligé de déclarer forfait pour la Coupe du monde, qui se tient au Qatar cette année. Une défection forcément préjudiciable d'un point de vue sportif, mais si l'on en croit un ancien joueur bien informé, l'absence du tout récent Ballon d'Or aurait plutôt apaisé les esprits en interne. Désormais, l'avenir des Bleus repose en grande partie sur les épaules du gamin de Bondy, qui a 23 ans est déjà devenu l'une des icônes du football mondial.

Pourtant, le début de saison du génie français n'a pas été des plus simple. Tout le monde s'attendait à le voir débarquer au Real Madrid, mais comme souvent dans sa carrière, Kylian Mbappé a décidé de prendre le contre-pied en restant à Paris. Toujours très scruté, il a souvent été au centre des polémiques et les premiers mois n'ont pas été de tout repos. Pourtant, il n'en laisse rien paraître lors de ce Mondial et après seulement 2 matchs, il en est déjà à 3 buts avec les Bleus et il semble bien décidé à ne pas s'arrêter là. Auteur d'un doublé face au Danemark samedi soir, celui qui se fait surnommer Kik's était au centre de l'attention et des personnalités américaines très connues en ont profité pour passer un moment avec lui.

Une rencontre qui fait réagir les internautes

Présente au Qatar pour suivre la Coupe du monde, Ivanka Trump, qui n'est autre que la fille de l'ancien président américain Donald Trump, a pris la pose avec ses enfants et son mari, Jared Kushner, au côté du Français. "Un honneur de féliciter Kylian Mbappé après l'incroyable victoire de la France ce soir ! Kylian est aussi gentil qu'il est talentueux !", a écrit la femme d'affaires de 41 ans sur son compte Twitter. Des photos très relayées sur les réseaux sociaux et qui ont fait du bruit. La publication du compte SPORTbible a explosé avec près de 80 000 likes et les avis sont plutôt mitigés sur cette rencontre avec la fille de l'un des hommes les plus controversés de la planète.