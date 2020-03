Kylian Mbappé solidaire : son "très gros don" en pleine crise du coronavirus

Après le généreux don du PSG au Secours populaire, c'est au tour de Kylian Mbappé de se montrer charitable en cette période de crise sanitaire. Comme l'a indiqué la Fondation Abbé Pierre sur son site officiel le 27 mars 2020, le footballeur du Paris Saint-Germain a fait "un très gros don" pour aider les plus démunis face au coronavirus.

"Sa générosité permettra notamment de mettre en oeuvre des actions de première urgence : accès à l'eau et à l'hygiène des personnes en grande précarité, accès à l'alimentation et mise à l'abri de personnes sans domicile, financement de maraudes, etc. La Fondation adresse à Kylian Mbappé ses plus vifs remerciements pour sa générosité et son attention en direction des personnes en grande précarité." De son côté, le jeune sportif de 21 ans a ajouté sur Instagram : "Les plus fragiles ne sont pas confinés. Ne les oublions pas." Le montant exact de son don n'a pas été précisé.