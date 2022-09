Kylie Jenner : Décolleté XXL à la Fashion Week, son look époustouflant fait des ravages

Kylie Jenner sait définitivement comment appréhender les grands rendez-vous. Jeudi 29 septembre, l'influenceuse de 25 ans a fait une apparition de haute volée au défilé Schiaparelli, qui présentait sa collection femme prêt-à-porter printemps/été 2023. Sa robe moulante en velours bleu foncé et au décolleté XXL, a retenu l'attention des photographes. Sans oublier son chignon d'exception ainsi que son make-up peut-être un peu trop chargé. Pour couronner le tout, elle portait un collier d'une originalité sans pareil.

Un look spectaculaire de la part de la star américaine, qui nous a habitués ces dernières années à opter pour des tenues plus sensationnelles les unes que les autres. Rien qu'hier soir, à l'occasion du défilé Balmain, la jolie brune impressionnait dans une robe en crochet beige clair très peu couvrante et ultra-sexy. Là aussi, elle s'affichait dans un gros décolleté.

Des looks originaux

Quelques heures auparavant, c'est au défilé d'Acne Studios que la star américaine s'était présentée dans un look atypique, cette fois-ci par l'intermédiaire, non pas de sa robe qui semblait plutôt classique la connaissant, mais d'un accessoire spectaculaire : une paire de lunettes de soleil blanches aux allures futuristes. De quoi faire sensation auprès des photographes, qui en ont presque oublié de s'occuper des autres stars présentes au défilé comme Jane Birkin ou Pauline Ducruet.

Cette nouvelle édition de la Fashion Week, Kylie Jenner semble la faire en solitaire. Pour le moment, aucune trace dans la capitale de son compagnon, le rappeur Travis Scott, ni de leurs deux enfants. Elle est donc à contre-courant de sa grande soeur Kim Kardashian qui défilait tout récemment devant ses enfants à la Fashion Week de Milan pour le show organisé par Dolce & Gabanna, dont elle était la star.