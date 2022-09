Fashion Week de Paris : Kylie Jenner en super star, Leïla Bekhti se la joue casual

Après un show Etam de grande envergure mardi, c'est le défilé d'Acne Studios qui illuminait la Fashion Week parisienne ce mercredi 28 septembre. Si cette journée - en raison de la notoriété moindre de la maison suédoise par rapport à celle de la marque de lingerie - s'annonçait potentiellement moins clinquante que la précédente, c'était sans compter sur l'apparition en bombe de Kylie Jenner, qui a fait sensation dans une longue robe blanche ravissante. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des photographes, c'est l'accessoire que la jolie brune a associé à sa tenue : une paire de lunettes de soleil blanches aux allures futuristes, assorties à des boucles d'oreilles tout autant originales.

Le style avant tout

Grâce à ce look atypique, la star américaine a volé la vedette aux nombreuses personnalités venues assister à l'événement, que ce soit Leïla Bekhti - qui avait opté quant à elle pour un style plus casual - Jane Birkin, Pauline Ducruet, Camélia Jordana, Soko ou encore le rappeur Disiz. Et ce n'est pas la première fois que Kylie Jenner détonne pour ses choix vestimentaires. L'année dernière, la compagne de Travis Scott - avec qui elle est maman de Stormi et d'un deuxième garçon au prénom mystérieux - surprenait tout le monde en s'habillant dans une sublime combinaison vintage datant de 1992, à l'occasion d'une petite fête donnée par sa soeur Kendall.

Un ensemble Versace au prix vertigineux : 18 000 dollars (environ 14 700 €). Et oui, la célèbre influenceuse est prête à mettre n'importe quel prix pour se faire belle. Et lorsqu'elle ne fait le pas, on se charge de le faire pour elle. En effet, alors qu'elle fêtait ses 25 ans avec ses proches au mois d'août, sa mère Kris lui a offert un sac Hermès Birkin d'une valeur de... 100 000 dollars ! Un accessoire qui est venu s'ajouter à son énorme collection de sacs d'une valeur de 1 million de dollars. Vous l'aurez compris, pour rivaliser avec Kylie Jenner, il faut s'accrocher !