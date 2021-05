Kylie Jenner en look vintage : une tenue hors de prix pour faire la fête

Avec l'amélioration de la situation sanitaire un peu partout dans le monde, les fêtes et les célébrités reprennent de plus belle et particulièrement à Los Angeles où les stars ont l'habitude de se retrouver pour célébrer ensemble. C'était le cas il y a quelques jours pour le lancement de la nouvelle bouteille de tequila que sponsorise Kendall Jenner. Pour l'occasion, la mannequin avait convié ses amis stars, de Justin Bieber à Kid Cudi pour une petite soirée de lancement avec le tout Hollywood. L'occasion pour sa soeur Kylie de sortir sa dernière pièce, une sublime combinaison vintage de chez Versace datant de 1992.

Un ensemble Versace à un prix vertigineux

Une pièce de collection extrêmement rare et précieuse si l'on en juge par son prix : 18 000 dollars (environ 14 700 €) ! Une tenue qui donne un style unique à la jeune femme de 23 ans, possiblement de nouveau en couple avec Travis Scott. Pour accompagner cette magnifique pièce, rien de mieux qu'un sac à 1 100 € et des chaussures à 770 €, tous deux de chez Versace of course ! Un total look black qui a permis à la richissime jeune femme de voler la vedette à sa grande soeur durant la soirée, les paparazzis n'ayant d'yeux que pour elle.