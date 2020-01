Kylie Jenner : Son assistante démissionne et s'explique

Victoria Villarroel, ancienne assistante personnelle de Kylie Jenner, avait démissionné il y a un an déjà, mais la nouvelle vient uniquement d'être officialisée. Cette jeune femme de 27 ans a été la cible de plusieurs rumeurs diffusée sur les réseaux sociaux sur les raisons de cette rupture de contrat. Le 14 janvier 2020, elle a rétabli la vérité en publiant sa version des faits sur Instagram.

"J'ai travaillé avec Kylie pendant cinq ans et elle est devenue l'une de mes amies les plus proches. Nous avons décidé toutes les deux qu'il était temps de grandir séparément professionnellement il y a déjà un an. Elle est toujours l'une de mes meilleures amies et notre relation n'a fait que de se renforcer", a écrit Victoria Villarroel dans sa story.

Au micro du podcast Girl Cult, celle qui vit désormais une vie d'influenceuse en a dit un peu plus sur les dessous de sa collaboration avec Kylie Jenner. Pour rappel, elle a commencé à travailler pour la businesswoman depuis la création de sa marque Kylie Cosmetics, sans se douter que l'entreprise rapporterait plusieurs milliards de dollars cinq ans après.

"Ça commençait à faire long. J'ai appris tellement et nous avons une super relation. Je l'aime vraiment de tout mon coeur. Mais en tant que personne, j'avais juste envie de grandir. Et quand tu vois une personne avoir tant de succès, tu te dis : 'Je veux être la boss aussi. Je veux tout défoncer.' Mais je ne sais pas ce que je vais faire", confie Victoria Villarroel, qui n'a pas encore totalement trouvé sa voie.

"Je veux trouver ma passion, ce qui me rend 100% heureuse et épanouie. (...) J'ai fait toutes mes visites chez me médecin, j'ai réorganisé ma maison. J'ai utilisé chaque jour pour rencontrer des gens, faire des réunions, histoire de garder mon cerveau actif pour avoir de nouvelles idées. J'essaie juste d'être inspirée, de ne pas rester chez moi à ne rien faire. J'ai plusieurs idées, j'espère juste que l'une d'entre elles va marcher", poursuit-elle. Victoria semble effectivement encore très amie avec Kylie. Lundi 13 janvier, elle sortait avec elle et d'autres amies pour le concert de Rosalía au Staples Center.