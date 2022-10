Kylie Jenner ultra sexy en mini-robe pour un dîner en amoureux avec Travis Scott

Jeudi 13 octobre à Los Angeles, alors qu'elle se rendait chez Craig - son restaurant fétiche - dans les bras de son amoureux Travis Scott pour un dîner romantique, Kylie Jenner a fait grimper la température. La jolie brune était parée d'une mini-robe noire moulante et scintillante, complétée de superbes cuissardes. Elle avait aussi les cheveux détachés. Un look ultra-sexy, de quoi retenir l'attention et faire sensation à son arrivée sur les lieux. À noter que son chéri avait quant à lui opté pour une tenue plus casual, composée d'un t-shirt à motifs, d'un manteau hivernal, d'un jean troué ainsi que d'une casquette.

Kylie Jenner et la mode, c'est une sacrée histoire d'amitié. La top model sait toujours comment faire pour détonner et surprendre avec son style vestimentaire. Le côté sexy étant, bien entendu, toujours très important pour elle. C'est du moins ce qu'ont pu constater les observateurs de la Fashion Week le 29 septembre dernier à Paris l'occasion du défilé Schiaparelli. La maman de Stormi faisait alors des ravages dans une robe moulante en velours bleu foncé et au décolleté XXL. Tous les regards étaient évidemment rivés sur elle.

Toujours une longueur d'avance

La veille, son look attirait une fois de plus les regards, mais cette fois-ci pour son caractère très original. Car si elle mise habituellement tout sur sa tenue, c'est un accessoire qui a fait la différence cette fois. Une paire de lunettes de couleur blanche aux allures futuristes, qui semblait sortir tout droit d'un film de science-fiction. Quoiqu'il en soit, là-aussi, la foule ainsi que les observateurs de l'événement s'inclinaient face à sa capacité à toujours surprendre et faire le bon choix pour que son look soit systématiquement ou presque celui que l'on retient.

Un autre accessoire auquel les mannequins sont très souvent attachés, ce sont les sacs à main. Mais dans ce domaine, Kylie Jenner a encore une longueur d'avance sur ses camarades. Au mois d'août, elle recevait, comme cadeau de la part de sa mère pour ses 25 ans, un sac Hermès Birkin d'une valeur de 100 000 dollars ! Une pièce extrêmement rare, qu'elle était venue ajouter à sa collection délirante de sacs d'une valeur de 1 million de dollars. Le style avant tout !