L'amour est dans le pré 2021: Déjà deux coups de foudres, Karine Le Marchand balance

Pour sa 16e édition, L'amour est dans le pré s'apprête à faire son grand retours sur M6. Le 1er février dernier, les téléspectateurs ont pu découvrir les 12 nouveaux agriculteurs (9 hommes et 3 femmes), âgés de 27 à 62 ans, en quête d'amour et récemment, ces derniers ont vécu la première étape de l'aventure : les incontournables speeds-datings.

Karine Le Marchand a en effet indiqué que les tournages avaient commencé, pour son plus grand plaisir. D'ailleurs, l'animatrice a partagé quelques photos sur son compte Instagram pour en témoigner, sur lesquelles elle prend la pose avec Vincent, le provençal papa de deux enfants de 8 et 3 ans et séparé de la maman depuis un peu plus d'un an après onze ans de vie commune. Karine Le Marchand s'affiche également tout sourire au côté de Paulette, une éleveuse d'ânes de 62 ans qui a été déçue par ses relations avec les hommes. La publication met aussi en avant Nathalie, cette éleveuse de veaux de 49 ans anciennement empêtrée dans une relation violente avec son ex-compagnon. À en croire l'animatrice, l'un de ces trois agriculteurs pourrait bien avoir été frappé par l'amour. "Mais quel bonheur d'apporter du bonheur... Déjà 2 coups de foudre... à suivre", a-t-elle légendé sans bien sûr dévoiler l'identité des candidats en question.