L'amour est dans le pré : Grosse frayeur pour la fille d'un couple, obligée de passer un examen en urgence

Il y a 12 ans, Yoann, aviculteur et céréalier vivant dans la région Centre-Val de Loire, prenait la décision de participer à la 5ème saison de L'amour est dans le pré. Une décision qui lui aura permis de rencontrer l'âme soeur puisque l'une de ses prétendantes, Emmanuelle, est depuis devenue sa femme et la mère de ses deux filles, Lise et Eva. Depuis toutes ces années, les deux tourtereaux vivent sur un petit nuage et sont devenus l'un des couples les plus emblématiques de l'émission.

Sur leur compte Instagram, les amoureux partagent régulièrement leur vie quotidienne, leurs grands bonheurs et leurs petits tracas. Mais ce jeudi 15 décembre 2022, c'est une grosse frayeur qui est venue ternir la journée de la petite famille. Touchée par de grosses migraines, Eva, la deuxième fille du couple, a dû passer des examens médicaux en urgence. Un moment on ne peut plus angoissant que la mère de famille a partagé en story. "Hier, journée ô combien stressante... Eva a passé un IRM cérébral suite à de grosses migraines. Heureusement, rien à signaler. Prochaine étape : ophtalmo ! Bon courage à tous les petits loups hospitalisés et leur famille !", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle et sa fille à l'hôpital. Dans cette même story, Emmanuelle a partagé sa position géographique. Il se trouve donc que mère et fille sont allées passer cet examen au Centre d'imagerie médicale Paris Hoche, dans le 8ème arrondissement de la capitale.

Une histoire qui se répète