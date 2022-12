Diaporama : L'amour est dans le pré : Grosse frayeur pour la fille d'un couple, obligée de passer un examen en urgence

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré" posent sur Facebook. © Facebook

Emmnuelle et Yoann de "L'amour est dans le pré" complices sur Instagram © Instagram

Emmanuelle et Yoann sont à Paris pour faire passer une IRM à leur fille Eva. © Instagram

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré". Ils ont eu deux petites filles. © Facebook

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré". Ils ont eu deux petites filles. © Facebook

Yoann et Emmanuelle de "L'amour est dans le pré". Ils ont eu deux petites filles. © Facebook

17 / 17

Yoann et Emmanuelle : so in love !