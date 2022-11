L'amour est dans le pré : La vie d'un agriculteur bouleversée après avoir frôlé la mort, terribles révélations

L'amour est dans le pré 2022 touche bientôt à sa fin. Le 7 novembre, les téléspectateurs ont pu découvrir la première partie du bilan. L'occasion de prendre des nouvelles de Guillaume et Noémie, Alain ou encore Thierry. C'est ensuite l'avant-dernier épisode de L'amour vu du pré qui a été diffusé, un tournage auquel a participé Francis (saison 14, en 2019). Et il a fait une terrible révélation sur son passé.

Les deux amis Didier et Francis étaient de retour pour commenter un nouvel épisode de L'amour est dans le pré. Après avoir préparé un cassoulet qui a mis l'eau à la bouche de l'ancien compagnon d'Isabelle, tous deux se sont installés sur le canapé du viticulteur pour savourer la première partie du bilan. Et quand ils ont vu les images de Jean-Paul et Emmanuelle, l'hôte a fait une triste confidence.

Rappelons que le père et sa fille n'ont pas pu faire le déplacement à Paris pour le tournage. C'est donc en visio qu'ils ont tous deux donné de leurs nouvelles. Et une fois de plus, Jean-Paul a privilégié "Dame Nature" en s'éclipsant pour travailler alors qu'il était en pleine interview. La présentatrice Karine Le Marchand a alors fait remarquer à l'agriculteur qu'il n'avait pas de place pour une femme dans sa vie, car il était trop accaparé par son travail. Une séquence qui a fait réagir Francis. "Ca me l'a fait pendant un moment. J'ai une amie qui m'a dit : 'Tu n'auras jamais de femme car ta femme, c'est la vigne.' Depuis que j'ai failli perdre la vie quand j'ai eu mon histoire de genou, j'ai vu les choses complètement autrement" a-t-il confié dans un premier temps à son ami Didier. Et de poursuivre : "Ça change tout ! Même les femmes le sentent. Dans la vie, parfois, il faut un électrochoc pour comprendre les choses." Une leçon qu'il a apprise de façon brutale donc.

Discret, Francis n'a pas souhaité en dire plus sur l'accident qui aurait pu lui coûter la vie. En revanche, il n'a pas hésité à révéler qu'il était toujours un coeur à prendre et qu'il espérait faire LA rencontre qui changera sa vie. Lors de son aventure, il avait vécu de bons moments avec sa prétendante Brigitte, pour laquelle il avait eu un coup de coeur lors de l'ouverture du courrier. Mais c'est seul qu'il était venu à son bilan. Il avait toutefois révélé peu de temps après qu'il était en couple avec une certaine Martine. Une histoire qui s'est terminée depuis.