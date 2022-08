L'amour est dans le pré - Un agriculteur papa : Des images de son fils dévoilées, il a bien grandi !

Pierre-Emmanuel, le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Centre-Val-de-Loire avait révélé avoir accueilli son fils Adrien en octobre 2021, soit huit mois après sa naissance, dans L'amour vu du pré. Par la même occasion, il présentait pour la première fois sa compagne Jessica, rencontrée deux ans plus tôt, en 2019. "Je partais célibataire au cinéma. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Jessica. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Ça a été un peu comme le film que nous étions allés voir, Un Monde plus grand. Tout est devenu plus grand", avait-il confié à Karine Le Marchand.

Jessica avait aussi fait des confidences sur ce coup de foudre qui a bouleversé sa vie : "A la base, je suis citadine. Donc me retrouver à la campagne, ça a été un grand changement. Si on m'avait dit en 2019 que j'allais rencontrer l'homme de ma vie et avoir des enfants, je n'y aurais pas cru. Ce n'est que du bonheur. A partir du moment où on a rencontré la bonne personne, c'est fluide et naturel."