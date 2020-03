Pierre-Emmanuel (L'amour est dans le pré) en couple, il officialise

En 2016, les téléspectateurs de M6 avaient pu découvrir au casting de L'amour est dans le pré un charmant céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes âgé d'une quarantaine d'années. Pierre-Emmanuel qui vit en Centre-Val-de-Loire était alors tombé sous le charme de Gwladys, une Alsacienne très fière de sa région. L'histoire appartient désormais au passé, car le candidat en question est aujourd'hui amoureux d'une autre femme.

Le 21 mars 2020, Pierre-Emmanuel a changé de statut sur Facebook : "en couple" a-t-il indiqué. La nouvelle a enchanté ses amis qui l'ont tous félicité. Ils ont d'ailleurs été nombreux à rire du fait qu'il allait pouvoir profiter de son confinement en très bonne compagnie. Des commentaires humoristiques qui ont amusé le céréalier. L'identité de la chanceuse n'a en revanche pas été dévoilée. Peut-être est-ce trop tôt, peut-être souhaite-t-elle rester discrète...

Il y a quelques jours, nos confrères de Télé Loisirs avaient remarqué que Pierre-Emmanuel s'était rendu au Salon de l'agriculture à Paris avec une "charmante jeune femme". Cependant rien ne pouvait permettre d'affirmer à ce moment-là que le candidat d'ADP était en couple.

La rupture entre Gwladys et Pierre-Emmanuel n'est pas très surprenante. En juin 2019, l'absence de la jeune femme dans le dernier un numéro de numéro Que sont-ils devenus ? avait étonné les téléspectateurs. Quelques mois plus tôt, l'agriculteur avait confié qu'ils ne vivaient toujours pas sous le même toit et que cette relation à distance était compliquée. La prétendante n'avait en effet jamais vraiment caché qu'elle ne souhaitait pas quitter son Alsace natale à laquelle elle est très attachée.