Pierre-Emmanuel (L'amour est dans le pré) papa : il présente son fils et sa compagne Jessica

Après avoir suivi le nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2021, notamment marquée par la formation du premier couple de l'aventure, les téléspectateurs de M6 ont découvert un nouveau numéro de L'amour vu du pré. C'était l'occasion de prendre des nouvelles de Pierre-Emmanuel, révélé au grand public en 2016. Et elles étaient très bonnes.

En mars 2020, Pierre-Emmanuel avait révélé sur son compte Facebook qu'il avait retrouvé l'amour après sa rupture avec sa prétendante Gwladys. Mais à l'époque, il n'avait pas souhaité présenter la femme qui partage sa vie. C'est désormais chose faite ! Lundi 11 octobre 2021, les téléspectateurs ont découvert Jessica qui partage sa vie depuis novembre 2019. "Je partais célibataire au cinéma. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Jessica. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Ca a été un peu comme le film que nous étions allés voir, Un Monde plus grand. Tout est devenu plus grand", a révélé l'homme qui vit en Centre-Val-de-Loire.

Tellement grand et fort que de leur relation est né il y a huit mois un petit garçon qui répond au doux prénom d'Adrien. "C'était le prénom de mon grand-père", a confié le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes. Depuis, ils profitent de leur "petit coeur" et ne cachent pas leur bonheur. Un bonheur qu'ils souhaiteraient multiplier avec l'arrivée d'un deuxième enfant.

"A la base, je suis citadine. Donc me retrouver à la campagne, ça a été un grand changement. Si on m'avait dit en 2019 que j'allais rencontrer l'homme de ma vie et avoir des enfants, je n'y aurais pas cru. Ce n'est que du bonheur. A partir du moment où on a rencontré la bonne personne, c'est fluide et naturel", a confié Jessica. On leur souhaite donc de continuer à vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants.