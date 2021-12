L'amour est dans le pré : Un agriculteur papa dévoile les premiers pas de son fils

Il y a deux mois, Pierre-Emmanuel, révélé au grand public en 2016 dans L'amour est dans le pré, a étonné tout le monde en dévoilant sa nouvelle vie. Lui qui était si discret a fait des révélations de taille. Dernièrement, il a même ouvert un compte Instagram. L'occasion pour lui de partager les grands moments de sa vie privée. Et justement, il y a quelques heures, il a posté des photos des premiers pas de son fils !

Oui, Pierre-Emmanuel est papa ! Le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes en Centre-Val-de-Loire a fait cette révélation en octobre dernier, huit mois après la naissance d'Adrien. Un choc pour les fans de L'amour est dans le pré. Dimanche 26 décembre 2021, il a publié des photos de lui et surtout de ses premiers pas en story Instagram. Pierre Emmanuel a immortalisé ce grand moment alors que toute la petite famille était de sortie au bord de la mer.

Le beau temps n'était pas au rendez-vous et il faisait froid mais rien ne pouvait entacher le bonheur du papa qui tenait tout de même avec soin son fils lorsque celui-ci s'est mis à marcher. Adorable, Adrien était bien couvert, gros manteau jaune et adorable bonnet pingouin sur la tête. Pour accompagner ce moment si particulier, Pierre-Emmanuel a choisi une musique qui fait sens : Père et fils de G.No & Lucas Trigueiro (feat. Aldo Fanelli).

Toujours en story, l'éleveur a posté une photo de sa compagne Jessica et lui. Un bonheur qu'il a officialisé le 11 octobre 2021 dans l'émission L'amour vu du pré. Ainsi avait-on appris qu'ils sont ensemble depuis novembre 2019. "Je partais célibataire au cinéma. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Jessica. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Ca a été un peu comme le film que nous étions allés voir, Un Monde plus grand. Tout est devenu plus grand", avait révélé Pierre-Emmanuel. De son côté, Jessica, avec qui il est pacsé le 6 juillet 2021 avait aussi fait des confidences sur le coup de foudre : "A la base, je suis citadine. Donc me retrouver à la campagne, ça a été un grand changement. Si on m'avait dit en 2019 que j'allais rencontrer l'homme de ma vie et avoir des enfants, je n'y aurais pas cru. Ce n'est que du bonheur. A partir du moment où on a rencontré la bonne personne, c'est fluide et naturel."