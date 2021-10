Pierre-Emmanuel (L'amour est dans le pré) pacsé à Jessica : révélations sur ce "moment d'intense émotion"

Lundi 25 octobre, après la diffusion d'un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2021, les téléspectateurs de M6 ont pu découvrir un nouveau numéro de L'amour vu du pré. L'occasion pour Pierre-Emmanuel de faire nouvelles révélations sur sa vie amoureuse.

A l'issue de son aventure, l'agriculteur révélé en 2016 était en couple avec sa prétendante Gwladys. Mais leur histoire d'amour n'a pas duré. Un mal pour un bien puisqu'aujourd'hui, Pierre-Emmanuel a trouvé la femme de sa vie en la personne de Jessica. Les tourtereaux forment un couple depuis bientôt deux ans et ont souhaité l'officialiser dans L'amour vu du pré du 11 octobre dernier. "Je partais célibataire au cinéma. Le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré Jessica. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés. Ca a été un peu comme le film que nous étions allés voir, Un Monde plus grand. Tout est devenu plus grand", avait révélé l'homme qui vit en Centre-Val-de-Loire. On apprenait aussi qu'il était devenu papa d'un petit garçon prénommé Adrien (8 mois), le prénom de son défunt grand-père.

Mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est que Jessica et lui s'étaient pacsés. Il a fallu attendre l'épisode d'hier soir pour le découvrir. "On s'est pacsé le 6 juillet 2021, date très symbolique", a tout d'abord confié Jessica qui s'est vite installée chez le céréalier et éleveur de vaches laitières et allaitantes. Et son cher et tendre de poursuivre : "C'est un pur hasard une fois de plus, comme quoi la vie peut nous faire des signes. Mon grand-père Adrien aurait eu 100 ans. Ca a été un moment d'intense émotion. Il est pas loin de nous, il veille sur nous. C'est assez troublant."

Troublant, mais aussi probablement rassurant pour Pierre-Emmanuel qui est devenu plus serein depuis qu'il a rencontré sa belle. "Ce que j'aime chez Pierre-Emmanuel, c'est son côté stable. Il sait s'engager ce qui est rare maintenant chez les hommes. Aujourd'hui, je suis heureuse comme jamais je ne l'ai été", a conclu Jessica. On leur souhaite que cela dure.