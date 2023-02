L'amour est dans le pré : Un candidat admis aux urgences, les nouvelles inquiétantes de sa femme

Didier et Stéphanie continuent donc de connaître des épisodes compliqués. Car les passages à l'hôpital, ils connaissent bien malheureusement. En effet, le couple qui s'est marié en avril 2022, suit avec attention l'évolution de leur fils Esteban (6 ans), né prématurément. C'est au bout du 7e mois que le petit garçon a pointé le bout de son nez, ne pesant alors que 980 grammes. "Il s'est battu pour vivre et a même été opéré du coeur à 1 mois et demi suite à une cardiopathie", avait confié Stéphanie à l'époque. Depuis, il rencontre des problèmes avec "sa croissance et son évolution, mais également au niveau scolaire". Il a par exemple été contraint de redoubler sa grande section de maternelle car il était "dans l'incapacité d'aller en CP".

Stéphanie est par ailleurs également la maman de Killian, issu d'une précédente relation. En janvier 2022, elle était heureuse d'annoncer que Didier l'avait adopté. "Ça y est c'est officiel. Afin de protéger Killian, Didier a pris la décision d'adopter. À partir de ce jour, il est devenu officiellement son père et il s'appellera Killian Crepin-Tajan", s'était-elle réjouit.