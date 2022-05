L'amour est dans le pré : Un candidat emblématique révèle la mort tragique de l'une de ses ex-compagnes

Jean-Michel est un inoubliable de L'amour est dans le pré. Candidat de la saison 6 de la célèbre émission de dating de M6, l'ancien éleveur de vaches a marqué les esprits tant son parcours a été semé d'embûches. Faillite, peines de coeur et désespoir, Jean-Michel n'a pas toujours eu une vie facile.

Lors de sa participation à L'amour est dans le pré, le candidat n'avait malheureusement pas trouvé l'amour, comme l'a rappelé samedi 14 mai Matthieu Delormeau dans son émission TPMP People. L'animateur recevait plusieurs anciens participants, Jean-Michel donc, mais aussi Thierry Olive et le couple formé par Alexandre et Mathieu, qui enchaîne actuellement les interviews à Paris.

Lors de sa participation à la saison 6, Jean-Michel avait craqué sur Nathalie mais son coup de coeur n'avait pas donné lieu à une belle histoire d'amour. Qu'en est-il depuis ? Interrogé par Matthieu Delormeau sur sa vie amoureuse, celui qui a été contraint d'abandonner sa ferme pour des raisons financières, et qui a même tenté de mettre fin à ses jours, a dressé un tableau bien rempli, bien qu'il soit aujourd'hui toujours célibataire.

"J'ai eu des filles mais je ne cherche pas à ce que la presse le sache. Je vis l'amour caché", a débuté Jean-Michel, révélant ensuite avoir vécu "presque deux ans" avec une fille. "Après ça s'est arrêté. Après j'ai connu une fille qui est décédée, dans une voiture à Clermont-Ferrand. Après j'ai eu des aventures, et puis voilà...", a poursuivi l'invité de Matthieu Delormeau, installé à côté de Thierry Olive.

Malgré ces échecs amoureux et cette tragédie, Jean-Michel dit ne pas être véritablement à la recherche de l'amour. A la question de savoir s'il aimerait le trouver, celui qui est installé près de Tours a répondu : "Des fois oui, et des fois non." "J'aimerais bien mais je prends mon temps", a-t-il concédé, confirmant à Matthieu Delormeau avoir reçu des lettres d'hommes intéressés par lui. Un intérêt qui n'a jamais été réciproque.

En 2012, lors d'une interview accordée à Ici Paris, Jean-Michel avait déjà évoqué sa vie amoureuse et les femmes avec qui il a été. "Elles avaient entre 24 et 26 ans. Moi je vais en avoir 40. Mais quand on s'aime, l'âge ne compte pas. Hélas, ces histoires n'ont pas duré", avait-il déclaré à l'époque. Avis aux intéressées, le touchant Jean-Michel est toujours un coeur à prendre !