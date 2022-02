L'amour est dans le pré : Zéro lettre et retiré du montage, ce candidat qui a connu une grosse désillusion

Depuis septembre 2005, les téléspectateurs ont découvert de nombreux agriculteurs et nombreuses agricultrices grâce à L'amour est dans le pré, sur M6. Mais il y en a un qu'ils n'ont pas réellement eu l'occasion de connaître lors de la saison 5, en 2010.

Cette année là, 12 agriculteurs ont été présentés lors des portraits parmi lesquels Yoann, qui file aujourd'hui le parfait amour avec Emmanuelle. Paul aussi avait été présenté aux téléspectateurs lors de la diffusion des portraits. A l'époque, il avait 32 ans et était éleveur de vaches laitières dans le Finistère. Mais surprise lors de la diffusion du premier épisode, aucune trace du candidat bouddhiste. Et aucune explication n'avait été donnée. Télé Loisirs avait expliqué que son absence était due à un clash avec la production. Une information à laquelle Freemantle avait rapidement réagi auprès de nos confrères.

Marie Genest, la directrice artistique, a assuré qu'il "n'y a jamais eu de clash" avec Paul. C'est parce qu'il a reçu "zéro lettre" que l'agriculteur n'a pu poursuivre cette belle aventure qui a permis à de nombreux participants de trouver l'amour et fonder leur famille. Elle a toutefois précisé qu'il en avait reçu six, mais que toutes étaient "inexploitables". "Cinq venaient de pays étrangers, envoyées par des gens qui cherchaient à obtenir des papiers pour venir en France. Et l'une de ses amies avait écrit pour voir si on lui disait bien qu'il recevait du courrier", avait-elle confié.

Freemantle n'a pas voulu y croire et s'est rapprochée de La Poste d'Issy-les-Moulineaux qui réceptionne les courriers afin de savoir s'il y avait eu un souci. Malheureusement pour Paul, aucune erreur n'était à déplorer. Une situation à laquelle il a eu du mal à croire. "Il ne l'a pas très bien pris. C'est vrai qu'il voulait venir à la distribution du courrier, mais on lui a expliqué que c'était tout de même un peu difficile pour lui. Il a fini par le comprendre", a poursuivi Marie Genest.

Si la situation n'avait pas été expliquée à l'antenne, c'était pour protéger Paul de cette situation que la directrice artistique jugeait "assez humiliante". Aucune dispute en vue donc, mais Marie Genest a reconnu que le papa de l'agriculteur a tenu des "propos racistes" envers la présentatrice Karine Le Marchand. Mais cette dernière n'y a pas accordé d'importance.