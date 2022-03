L'Arnaqueur de Tinder : Simon Leviev à son tour arnaqué sur les réseaux sociaux

Si vous cherchez Simon Leviev sur les réseaux sociaux, autant vous prévenir : vous allez avoir beaucoup de mal à tomber sur le bon. Depuis le succès fou du documentaire L'Arnaqueur de Tinder - The Tinder Swindler -, disponible sur Netflix depuis le 2 février 2022, le jeune Israélien rencontre à la fois succès et controverse. De nombreux faux comptes fleurissent à son nom, notamment sur Instagram, et ils sautent tous les uns après les autres, qu'ils soient vrais ou non, puisque "les ennemis" de Simon reportent ses photos afin de le faire taire à jamais.

Son visage est devenu trop connu et il a été banni définitivement de l'application de rencontres Tinder. Autant dire que Simon Leviev a perdu sa source de revenus principale : soutirer des sommes astronomiques à de jeunes femmes innocentes en les séduisant puis en inventant des mésaventures rocambolesques, les obligeant à faire des emprunts à la banque. C'est pour toutes ces excellentes raisons que Monsieur a voulu faire certifier son compte Instagram... et qu'il a été, à son tour, victime d'une sombre escroquerie.

Selon les sources du média américain TMZ, un compte avait effectivement promis à Simon Leviev de lui obtenir la fameuse pastille bleue, sur Instagram, en échange de 6000 dollars - l'équivalent de 5460 €. Cet anonyme s'était fait passer pour un collaborateur de Meta, la société de Mark Zuckerberg qui possède entre autres Facebook... ce qui était totalement faux. Bien sûr, cette somme semble ridicule par rapport aux millions que Simon Leviev a escroqué, et à l'argent qu'il demande pour faire de simples apparitions en boîte de nuit ou pour dédicacer des messages vidéo à ses fans. Espérons qu'il ait, cette fois-ci, signé le chèque de sa propre main...